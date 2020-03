Los mejores planes para pasar marzo en Madrid

¿Eso que se siente es el inicio de la primavera? Dejamos de lado el invierno, que aunque parece dar sus últimos coletazos, ya da paso a temperaturas y días más benevolentes y damos la bienvenida a marzo, el mes por excelencia en el que celebramos la naturaleza en todo su esplendor. El próximo 20 de marzo arrancará, la estación más bonita del año. Pero marzo también es el mes de la mujer, el del Día del Padre... Y en este clima de fiesta y alegría, no faltan los planes para aprovechar la ciudad al máximo. ¿Te apuntas?

Women, un siglo de cambio

Del 3 de marzo y hasta el próximo 31 de mayo, el Patio Andaluz del Palacio de Gaviria acogerá la exposición 'Women, un siglo de cambio', una muestra de los archivos fotográficos de National Geographic, que ahondará en el pasado, el presente y el futuro de las mujeres en el mundo. Alrededor de 50 imágenes, dialogarán ofreciendo una crónica global del último siglo, con una selección contundente y oportuna, que muestra a sus protagonistas, mujeres que han hecho historia. La celebración coincide con el mes de la mujer y con el estreno del documental 'The Cave' dirigido por Feras Fayyad, el próximo 8 de marzo, que fue nominado a los Oscar en su pasada edición.

Mercados del mes

Nos gustan los mercados y nos gusta la vida al aire libre. Y este mes de marzo, la agenda viene cargada de ellos. El 7 y 8 de marzo, se celebra una edición de Mercado de Motores, esta vez, como homenaje al talento femenino bajo el lema #MujeresquesonMotores. Con la participación de diseñadoras, artesanas, productoras o cocineras, se podrá disfrutar del live painting de Lara Padilla o de conciertos como The Clams o GRL PWR Time.

Por su parte, los próximos 21 y 22 de marzo, Matadero Madrid volverá a ser testigo de Mercado de Productores en su edición de primavera. Se trata del mayor escaparate de productos de la región, en la que poder disfrutar de lo mejor de la huerta y la granja madrileña, sin necesidad de intermediarios.

Humor y ópera en un edificio histórico

Ha sido una de las aperturas, en lo que a cultura se refiere, de la temporada. El Gran Teatro Bankia Príncipe Pío abre sus puertas en la icónica estación. 7000 m2 históricos y emblemáticos, que nacen como nuevo espacio para la cultura en la ciudad. Del 3 al 21 de marzo, tendrán lugar dos representaciones para tener muy en cuenta. La primera, el espectáculo 'Callas in Concert' en el que la artista María Callas, vuelve a escena y actúa como un holograma gracias a la tecnología 3D, acompañando su deliciosa voz con la OSB, la Orquesta Sinfónica de Bankia. Por su parte, Flo, Santiago Segura y Jose Mota, presentan su show 'Dos tontos y yo'. Una ocasión única para disfrutar del talento y desparpajo de estos tres grandes cómicos, que analizan, bajo su propia visión, el sentido del humor. Risas, reflexiones y puro disfrute sobre las tablas.

Seagram's NY Hotel

Lo mejor de Nueva York, sin salir de Madrid. Así se presenta una nueva edición del Seagram's New York Hotel. Tomando como base de operaciones el Gran Hotel Inglés, del 6 al 29 de marzo, todos los amantes a lo más vibrante de la Gran Manzana, tienen una cita en la calle Echegaray. Conducido por Yllana, este show que ya nos ha deleitado con hitos como traer la mismísima pastelería favorita de Carrie Bradshaw, Magnolia Bakery a la capital, ahora propone una experiencia de coctelería innovadora y un brunch que no dejará a nadie indiferente.

Directamente desde la ciudad de los sueños, llega Katana Kitten, una coctelería que une lo mejor de Tokio con la vanguardia de Nueva York, nombrada como Best New Cocktail Bar 2019 en Tales of Cocktail y número 14 en la lista de los World's 50 Best Bar. Al frente, Masahiro Urushido, que deleitará a los presentes con su técnica, como la forma en la que prepara su cóctel 'El Ritual', donde utiliza... ¡una katana! También vuelve el brunch más divertido de la ciudad. A cargo de John Husby, ofrecerá un menú americano con platos como tortitas o sus deliciosos huevos benedictinos. Todo ello amenizado con temas musicales míticos de Broadway como El Fantasma de la Ópera o El Rey León.

Casa Decor 2020

Los amantes de la decoración, el interiorismo, diseño y el arte, tienen una nueva cita con la 55 edición de Casa Decor. Y tendrá lugar, del 5 de marzo al 19 de abril, en una casa palacio del siglo XX, en la calle Velázquez, 21. Allí te esperan más de 5600 m2, distribuidos en 5 plantas, en los que los participantes cautivarán a todos los que les visiten con sus ingeniosas propuestas.