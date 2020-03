Los mejores planes para pasar marzo en Barcelona

¿Cómo sería tu mes ideal? Seguro que con buen tiempo y un montón de planes. Pues esto es lo que trae marzo a Barcelona. La llegada de la primavera, la celebración del Día Internacional de la Mujer, la cita para cerveceros con el Barcelona Beer Festival, conciertos... ¡Hay para todos!

Barcelona Beer Fest

Del 13 al 15 de marzo, la Farga de L'Hospitalet presenta una nueva edición de Barcelona Beer Festival, punto de encuentro de, tanto aficionados, como profesionales, vinculados al mundo de la cerveza. Se trata de 3 días para disfrutar de un sin número de variedades -646 para ser exactos-, entre las que te será difícil elegir. Pero no te alarmes, si ves a sus beer informers, con chalecos amarillos, podrás pedirles ayuda y asesoramiento. 110 grifos, 6 stands gastronómicos, actividades multidisciplinares en las que participar y aprender o actuaciones teatrales y musicales. Todo ello en un súper espacio de 8.500 m2. Toda la información y entradas las tienes aquí.

Guitar BCN 20

Continúa la edición 2020 de Guitar Bcn, el festival que reúne a decenas de artistas de primera línea, vinculados al mundo de las seis cuerdas, es decir, de las guitarras. La programación en el mes de marzo, arrancará con la actuación los próximos 6, 7 y 8 de marzo de Vetusta Morla en el Auditori del Fòrum. En paralelo, Noa subirá al escenario del Palau de la Música Catalana el día 7. Próximamente no faltarán las actuaciones de Sinsinati, India Martínez, Second, El Kanka o la Sra. Tomasa. Y recuerda, la programación se extenderá hasta finales de año.

The World of Banksy

¿Se puede exponer el trabajo de un artista callejero? No es la primera vez que las obras del siempre polémico bristoliano Banksy, llega las salas de un museo o sala de exposiciones. Esta vez le ha tocado el turno a Espacio Trafalgar, que desde el pasado 25 de febrero y hasta el 31 de diciembre, presenta 'The World of Banksy', una experiencia inmersiva en el mundo del célebre artista. La muestra comienza con una reproducción, a tamaño real, del grafitti de la niña con el globo y busca ofrecer una experiencia de observarlas como si se hiciera en la calle, con la emoción de descubrirlas en cada esquina. Puedes comprar las entradas aquí.

Photogenic Festival

Del 5 al 19 de marzo, Photogenic Festival celebra su quinta edición. ¿El motivo? Promover el talento de los captadores de imágenes emergentes y en un formato no convencional. Así, los trabajos de estos autores no se expondrán en salas, sino en pequeños comercios singulares, creando una ruta expositiva, en la que disfrutar, tanto de sus obras, como de los productos de estos comercios. En los barrios de Gràcia y El Born, se podrán asistir a 20 espacios, de tiendas a peluquerías, donde deleitarte con las sorprendentes imágenes de los participantes. Tienes toda la información sobre la ruta y los expositores aquí.

Planta't al Botànic 2020

Para dar la bienvenida a la primavera y para celebrar sus 20 años de historia, el próximo 22 de marzo, el Jardí Botànic de Barcelona, celebra una jornada de puertas abiertas con actividades y propuestas para toda la familia. Bajo el lema 'Reducir, reciclar, reutilizar y recuperar', centrarán su actividad en proteger el entorno. Por ejemplo, se podrá construir una cabaña utilizando solo elementos vegetales, hacer lo mismo con juguetes sirviéndose de materiales reciclados o participar en la popular plantada de más de 300 plantas. Juegos, visitas guiadas, talleres de siembra... y la actuación 'Secilleces' de Xucrut Teatre.