Cuando te toca elegir un buen vino para una comida especial o para la mesa de Navidad, casi todos tiramos por inercia hacia las mismas denominaciones de siempre. Pero hay muchísimas opciones más que sería una pena perderse. En un pueblo diminuto de León llamado Corbillos de los Oteros, la bodega familiar Cien Cepas ha dado la campanada con apenas hectárea y media de viñedo propio: su 100 Cepas Crianza 2020, del que solo salen unas 1.500 botellas por añada, acaba de llevarse dos medallas de oro en los certámenes internacionales más exigentes del sector.

Corbillos de los Oteros / Wikimedia Commons / Adolfobrigido

Detrás de esa botella no hay grandes naves industriales. Pero tampoco un grupo bodeguero millonario, ya que esta historia empezó en los años 80 cuando el abuelo de la familia compró una vieja cueva subterránea en el pueblo. Te animamos a acercarte hasta esta comarca leonesa para conocer de primera mano cómo se trabaja el vino a pequeña escala, probar variedades locales que pasan desapercibidas fuera de la provincia y rematar el viaje con una buena ruta gastronómica por la capital leonesa.

Sara Fernández García

Dos oros internacionales para un tinto de solo 1.500 botellas

Lo que ha logrado el 100 Cepas Crianza 2020, amparado por la Denominación de Origen León, tiene mucho mérito por la escala del proyecto. Este año se ha llevado una medalla de oro en el Concours Mondial de Bruxelles (donde destacaron sus aromas a cereza y fresa junto a unos taninos sedosos) y sumó otro oro con 95 puntos en los Decanter World Wine Awards, compitiendo contra etiquetas muchísimo más conocidas.

El vino pasa al menos 20 meses en barricas de roble francés y americano y sale al mercado en tiradas muy cortas de alrededor de 1.500 botellas. Es una producción mínima comparada con cualquier bodega comercial al uso, pero ha sido suficiente para poner en el mapa el trabajo artesanal que hacen en este rincón de Los Oteros.

Pero vayamos al origen de esta bodega. Para ello hay que retroceder hasta 1982, cuando Luis Cubillas compró una antigua cueva en Corbillos de los Oteros. La idea inicial de su uso, según cuentan en su propia web, era utilizarla igual que hacían con ese tipo de bodegas los vecinos de la zona: como un lugar para acudir en familia y con amigos a merendar, pero a Luis le acabó picando el gusanillo y se animó a elaborar sus propio vino. Once años después, en 1993, plantó las primeras viñas y puso en marcha un proyecto al que en 2002 se sumaría su hijo César (que cursó un grado de viticultura y enología en El Bierzo) junto a otros miembros de la familia para darle continuidad. Fue en 2004 cuando comercializó su primer 100 Cepas. La bodega familiar ha conseguido que sus vinos lleguen a restaurantes con Estrella Michelín como el Restaurante Cocinandos (¡¿quién se lo hubiera dicho al abuelo Luis?!).

En esta comarca, las cuevas excavadas en la tierra llevan siglos siendo el corazón de la cultura del vino, ya que mantienen una temperatura y una humedad constantes de forma natural durante todo el año. En 100 Cepas siguen teniendo un papel central, conservando incluso una vieja prensa tradicional que permite ver cómo se elaboraba el vino aquí hace décadas.

La uva Prieto Picudo: el carácter propio de los tintos de León

Gran parte de la personalidad de este crianza viene de la materia prima, ya que está hecho al 100% con Prieto Picudo, la variedad tinta autóctona de León. Si te fijas en el racimo antes de la vendimia, se reconoce facilmente porque es muy apretado y tiene las uvas acabadas en punta, de ahí su nombre. Si eres de los que están acostumbrados al tempranillo de Rioja o Ribera del Duero, abre una botella de Prieto Picudo para cambiar de registro sin salir de nuestro país.

Cómo organizar la escapada por Los Oteros y León capital

Corbillos de los Oteros queda muy lejos del turismo masivo y de las rutas del vino más trilladas, lo que le da un encanto rural muy tranquilo para pasear entre viñedos y pueblos silenciosos. Al tratarse de una bodega familiar y con una producción tan reducida, si quieres acercarte a visitarla y hacer una cata conviene llamar o contactar con antelación (a través de la propia D.O. León tienes toda la información) para asegurarte de que te pueden recibir.

Una vez hecha la visita, tienes la ciudad de León a poco más de media hora en coche para completar el fin de semana: puedes acercarte a ver su catedral gótica, pasar por delante de la Casa Botines de Gaudí y terminar el día tapeando de barra en barra por las calles del barrio del Húmedo.