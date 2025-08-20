Ni Disneyland, ni Europa Park: el mejor parque de atracciones de Europa es barato, mágico y perfecto para verano

Los precios de las entradas varían según la época del año, por lo que para estar actualizado de las ofertas y paquetes se recomienda visitar la página oficial u obtener información a través de agencias de viajes. El coste suele estar de los 60 euros para arriba, pero a veces hay promociones en las que pueden encontrarlas hasta por 20 euros menos. Los menores de 3 años pasan gratis, y de los 4 a los 12 años las tarifas son reducidas.