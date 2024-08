El mejor parque acuático del mundo está en España, según 'The Sun'

El mejor parque acuático del mundo lleva abierto en Adeje, Tenerife, desde el 2008 y, desde entonces, puede presumir de ser el número 1 de su categoría. Y no solo según ‘The Sun’, ya que también ha sido galardonado con el Travellers’ Choice Best of the Best, durante diez ocasiones consecutivas gracias a las valoraciones de los visitantes en el portal TripAdvisor. En realidad, Siam Park es el único parque que recibido este premio desde que el portal de reseñas de viajes inaugurara la categoría de parques acuáticos.