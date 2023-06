¡No sin mi mascota! 16 playas de Andalucía para ir con tu perro

La playa de la Rana se encuentra a las afueras de Adra, en una zona que no es muy transitada por los bañistas, motivo por el que se decidió convertirla en playa canina. El motivo de que no sea muy popular entre sus visitantes es que sus aguas no son aptas para el baño humano. Por ello, se decidió dar prioridad a los perros en esta playa que tiene 350 metros de longitud.