El mapa con las mejores rutas de senderismo de España en 2026, una por provincia: paisajes de película, pasarelas imposibles y un paseo por el riqueza geológica de España

A escasos meses de recibir al verano, los planes en la naturaleza parecen ya un imprescindible al organizar cualquier viaje: una forma de conocer el entorno, su cultura, geografía y disfrutar de la tranquilidad de un destino más allá de sus cimientos.

Puentes de piedra, monumentos históricos, pasarelas, cascadas, acantilados de vértigo, paredones verticales perfectos para la escalada, hondonadas de ensueño, hayedos, castaños, robledales y hasta huellas de dinosaurio, las opciones son infinitas, y nosotros te proponemos una en cada provincia, para que vayas donde vayas en tu próxima escapada disfrutes de su entorno tanto como del destino. Si ya tienes un lugar en mente busca tu ruta perfecta, y si aún no te has decidido... aquí te dejamos 50. ¡Busca la tuya!

El mapa de la revista VIAJAR con las mejores rutas de senderismo de España. / Revista VIAJAR

Andalucía

La mejor ruta de senderismo de Almería: Sendero de Monterrey

Si te decimos que una de las mejores rutas de senderismo de Almería es el sendero de Monterrey, a lo mejor no te suena demasiado; pero si concretamos un poco, te diremos que es la ruta que ofrece unas vistas inigualables de las Alpujarras. Eso seguro que ya te suena más. Se trata de un sendero circular de unos nueve kilómetros de distancia, de dificultad media, ideal para hacer en unas cuatro horas, atravesando un bosque de pinos y encinas en la serranía de Almería. Lo localizaréis en Laujar de Andarax, un pueblo de montaña muy ligado al reino de Al-Ándalus.

La mejor ruta de senderismo de Cádiz: Sendero del Río Majaceite

Ponemos rumbo a la Sierra de Grazalema en busca de una de las rutas más bonitas de Cádiz. Se localiza entre los pueblos blancos de Benamahona y El Bosque, en un entorno natural privilegiado, que es precisamente donde nace el río Majaceite. La ruta de senderismo que discurre por su cauce es una de las más populares de la zona: un sendero lineal de unos 5 kilómetros de distancia (perfecto para hacer en unas dos horas) y en familia, porque apenas tiene dificultad. Al transcurrir junto al río por el medio del bosque, es perfecto para hacer en días calurosos de verano.

La mejor ruta de senderismo de Córdoba: Sendero del cañón del río Bailón

Hay una ruta que atraviesa un impresionante paisaje kárstico en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, muy valorada por las vistas de cañones y la conexión con la naturaleza en estado puro. Quizá por eso es la ruta de senderismo más bonita para hacer en Córdoba: es el sendero del cañón del río Bailón, en la localidad de Zuheros. Y aunque no es precisamente corta (son unos 12 kilómetros), el esfuerzo merece la pena.

La mejor ruta de senderismo de Granada: Los Cahorros de Monachil

¿Puentes colgantes en Granada? Sí, los hay. Y atraviesan una de las rutas de senderismo más bonitas de la provincia. Se trata de Los Cahorros de Monachil, un desfiladero que atraviesa un cañón del río Monachil, muy atractivo para la práctica de escalada, lo que confirma que esta no es una ruta especialmente fácil o para hacer en familia. Además del puente colgante (tiene 63 metros de largo, poca broma), hay tramos bastante angostos por los que hay que pasar casi haciendo equilibrios para no caer al cauce del río. Adrenalina casi a ras de suelo.

Un puente colgante escondido en Granada. / Istock / Marlene Vicente

La mejor ruta de senderismo de Huelva: Ruta del Río Tinto

Si hay un lugar peculiar en Huelva, con permiso de Doñana o las cuevas de Aracena, son las minas del río Tinto. Sus aguas de color rojizo invitan a pensar en lugares remotos, y es precisamente en sus alrededores donde transita una de las rutas de senderismo más bonitas para hacer en Huelva: la ruta del río Tinto. Parte de Berrocal y, si se hace completa, termina en Nerva, a 18 kilómetros de distancia. Por el camino se puede observar el singular paisaje de las antiguas minas, un escenario único y sobrecogedor para quienes no han estado nunca en esta zona.

El inquietante paisaje que dibuja el cauce del río Tinto, en Huelva. / Istock

La mejor ruta de senderismo de Jaén: Ruta del río Borosa

Hay una ruta de senderismo en Jaén que lo tiene todo: impresionantes pasarelas sobre el río, cascadas de cuento, desfiladeros de vértigo y hasta lagunas de alta montaña. Se trata de la ruta del río Borosa, en la Sierra de Cazorla, un recorrido espectacular de unos 20 kilómetros de longitud, (aunque, si se prefiere, se puede hacer en tramos más pequeños). Discurre por el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, y pertenece La Iruela, uno de los pueblos más sorprendentes de Jaén.

La mejor ruta de senderismo de Málaga: Caminito del Rey

En algunos casos, podemos tener dudas de cuál es la ruta más bonita para hacer en un destino, algo que no sucede con Málaga, precisamente porque tiene una de las más espectaculares de toda España. Es el célebre Caminito del Rey, una ruta emblemática que transcurre por pasarelas vertiginosas a más de cien metros de altura a través del desfiladero de los Gaitanes. Caminar con la sensación de casi flotar es algo muy emocionante.

El vertiginoso Caminito del Rey, en Málaga. / Istock / tonikko

La mejor ruta de senderismo de Sevilla: Sendero de las Cascadas del Huézar

La Sierra Norte de Sevilla esconde uno de los lugares más remotos y desconocidos de la provincia (al menos para quienes no son sevillanos): las cascadas del Huéznar, situadas en San Nicolás del Puerto. Se trata de un monumento natural espectacular y sorprendente escondido en medio del bosque cerrado de la sierra. Llegar hasta allí caminando es una delicia.

Aragón

La mejor ruta de senderismo de Huesca: Subida a la Cola de Caballo por la Senda de los Cazadores

El Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido es un enclave único en España. Y es el lugar que esconde, como no podía ser de otro modo, una de las rutas más bonitas para hacer en Huesca. Se trata de la subida a la Cola de Caballo por la Senda de los Cazadores, un sendero circular de más de 20 kilómetros. Arranca de la pradera de Ordesa y atreverse a hacerlo tiene premio: increíbles vistas del cañón, las cascadas y las montañas de esta fantasía de la naturaleza que es este parque natural.

La mejor ruta de senderismo de Teruel: Parrizal de Beceite

Aquí no hay duda: la preciosa comarca del Matarraña esconde la que sin duda es la ruta de senderismo más bonita de Teruel. Es el Parrissal o Parrizal de Beceite, ese sendero sobre pasarelas de madera apoyadas en la roca que recorre el estrecho cañón que forma el río Matarraña y que da nombre a toda la región (popularmente conocida como la Toscana española). Y ojo, porque aunque sus aguas de azul turquesa invitan al baño, está prohibido durante el recorrido (solo hay una zona acondicionada para ello al final del camino).

El inesperado paisaje que se esconde en los puertos de Beceite. / Istock

La mejor ruta de senderismo de Zaragoza: Ascensión al Moncayo

Zaragoza también tiene su ruta de senderismo emblemática, y no es otra que la ascensión al Moncayo. La subida ofrece unas vistas increíbles de esta montaña, un icono para los aragoneses y, oficialmente, el pico más alto de todo el Sistema Ibérico. Es por eso que se trata de una ruta exigente, pero no imposible si se está en buena forma. Arranca cerca del santuario de la Virgen del Moncayo, y atraviesa bosques de pino hasta alcanzar la cumbre.

Asturias

La mejor ruta de senderismo de Asturias: Ruta del Cares

Si es la ruta de senderismo más visitada de Asturias, por algo será. Hablamos de la Ruta del Cares, un sendero que atraviesa el Parque Nacional Picos de Europa, pasando por gargantas y desfiladeros de película esculpidos en la roca por la erosión del agua y el hielo glaciar que formó este paisaje hace miles de años. Tiene unos 12 kilómetros, que se van abriendo paso entre las montañas que hay entre los pueblos de Poncebos (Asturias) hasta Caín (León). Y aunque no lo parezca a simple vista, la dificultad es baja, por lo que también se puede hacer en familia o con niños.

La impresionante ruta que une dos comunidades a pie. / Istock

Islas Baleares

La mejor ruta de senderismo de Illes Balears: Ruta del Torrent de Pareise

La Ruta del Torrent de Pareise se encuentra en la isla de Mallorca, y desciende desde Escorca hasta la cala de Sa Calobra, perfecta para celebrar la llegada a la meta y darse un baño en sus aguas cristalinas. Pasa por un cañón kárstico con paredes rocosas de hasta 200 metros de altura de las que, una vez te adentres en ellas, no podrás escapar. El cañón tiene una longitud de 3 kilómetros, pero la ruta al completo tiene un recorrido de entre 5 a 10 kilómetros aproximadamente, según la opción que elijas.

Torrent de Pareise, Mallorca / Istock / Kerrick

Canarias

La mejor ruta de senderismo de Las Palmas: Sendero de la Caldera de Bandama

Esta ruta circular recorre La Caldera de Bandama, un cráter volcánico de aproximadamente 200 metros de profundidad. Cuenta con 2 senderos posibles, pero nuestra recomendación es el de algo más de 6 kilómetros. Tiene una duración de entre 3 y 4 horas y te permitirá conocer la caldera desde dentro y el estanque que se encuentra dentro de ella.

La mejor ruta de senderismo de Santa Cruz de Tenerife: Ruta circular Chamorga-Roque Bermejo

La ruta de Chamorga a Roque Bermejo consiste en un sendero circular de más o menos 10 kilómetros y 4 o 5 horas de duración que va comienza y termina en el Caserío de Chamorga. Durante el recorrido pasa por lugares impresionantes como las Casas de Tafada, el Faro de Anaga y la playa o el barranco de Roque Bermejo.

Cantabria

La mejor ruta de senderismo de Cantabria: Ruta al Faro del Caballo

La ruta al Faro del Caballo se realiza en Santoña, y tiene un recorrido de 10 kilómetros ida y vuelta. Para hacerla tendrás que adentrarte en el Monte Buciero, una joya natural impresionante. Una vez estés en él deberás dirigirte a los 763 escalones que deberás bajar para poder alcanzar la meta. Una vez lo hagas te encontrarás de lleno con el Faro del Caballo, donde tendrás unas vistas impresionantes del mar Cantábrico.

Faro del Caballo, Cantabria / Istock / Al Carrera

Castilla-La Mancha

La mejor ruta de senderismo de Albacete: Ruta al nacimiento del Río Mundo

La ruta al nacimiento del Río Mundo es sin duda una de las joyas naturales por excelencia de Castilla-La Mancha. Hay varias opciones para hacerla, pero nosotros te recomendamos la larga. Comienza en el pueblo de Riópar y tiene una longitud de 15 kilómetros. Pasa por un bosque impresionante y el nacimiento del río cuenta con la cascada de Los Chorros, que brota de una cueva.

La mejor ruta de senderismo de Ciudad Real: Ruta Boquerón de la Estena

La ruta Boquerón del Estena cuenta con un recorrido de algo más de 7 kilómetros y un tiempo de duración de 2 horas y media, esta ruta se encuentra dentro del Parque Nacional de Cabañeros. Pasa junto al río Estena, y durante el camino podrá ver una naturaleza impresionante aparte de fósiles de hace millones de años, lo que la hace perfecta para los amantes de la arqueología y la historia.

La mejor ruta de senderismo de Cuenca: Ruta de las Caras

Se llama la ruta de las Caras, y es una de las más curiosas de España ya que pasa por varias esculturas de rostros esculpidos en piedra. Tiene una longitud de más o menos 2 kilómetros, por lo que es una de las mejores opciones de la lista para hacer con niños. Además, está a orillas del embalse Buendía, por lo que cuenta con una naturaleza encantadora.

La mejor ruta de senderismo de Guadalajara: Ascensión al Pico Ocejón

La ascensión al Pico Ocejón tiene un recorrido de aproximadamente 13 o 14 kilómetros y cuenta con un desnivel de casi 800 metros. Comienza en Valverde de los Arroyos, conocido por su arquitectura negra, y el ascenso tiene una duración de 5 o 6 horas. Una vez llegues a la cima, las vistas de la Sierra de Ayllón y el Macizo Central te dejarán o la boca abierta.

Pico Ocejón, Guadalajara / Istock / clavivs

La mejor ruta de senderismo de Toledo: Ascensión al Pico de San Vicente

Con una distancia de algo más de 11 kilómetros, la ascensión al Pico de San Vicente es una ruta circular con una de las mejores vistas de la Sierra de Gredos y el Valle del Tiétar. Durante la subida podrás observar una flora impresionante con castaños, robles y pinos. La sensación que da estar en su cima es indescriptible.

Castilla y León

La mejor ruta de senderismo de Ávila: Ruta del Circo de Gredos

Con un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros teniendo en cuenta la ida y la vuelta, la ruta del Circo de Gredos comienza en la Plataforma de Gredos y cuenta con un paisaje de origen glaciar impresionante. Pasa por sitios como el Prado de las Pozas o la Fuente de los Cavadores, y baja hacia la Laguna Grande, con un refugio con décadas de historia.

La mejor ruta de senderismo de Burgos: Ruta de las Lagunas de Neila

La ruta de las Lagunas de Neila comienza en la Peña Aguda, y es un sendero circular de 8 kilómetros de distancia. Se hace en menos de 3 horas y pasa por un conjunto de lagunas glaciares impresionantes como la de la Cascada, Negra, Larga y Brava. Además, cuenta con el mirador de San Francisco, con unas vistas del Valle de Neila y de la Sierra de la Demanda impresionantes.

La mejor ruta de senderismo de León: Ruta del Alba

La Ruta del Alba es una de las sendas más conocidas del Parque Natural de Redes, en Asturias. Parte de Soto de Agues, en el concejo de Sobrescobio, y sigue el curso del río Alba por el sendero PR-AS 62. El recorrido, de unos 14 kilómetros ida y vuelta, avanza entre castaños, praderías, antiguos cargaderos mineros, pozas y cascadas hasta internarse en las Foces del Llaímo, un desfiladero estrecho donde la roca y el agua marcan el tramo más espectacular del itinerario. Declarada Monumento Natural, es una ruta de dificultad baja y bien señalizada, adecuada para quienes buscan una caminata accesible dentro de uno de los espacios protegidos más valiosos de la montaña asturiana.

Ruta del Cares / Istock / daboost

La mejor ruta de senderismo de Palencia: Ruta de la Cascada de Mazobre

Una de las maravillas naturales que se esconden en Palencia es el Parque Natural de la Montaña Palentina, y en su interior, las opciones se sucende, cada cual más apetecible: la Senda del Pozo de las Lulias, la Ascensión al Curavacas... Pero si buscas la reina, visita el trayecto que comprende la Ruta de la Cascada de Mazobre, una ida y vuelta de 7 kilómetros con vistas impresionantes y una cascada increíble donde bañarte en sus pozas.

La mejor ruta de senderismo de Salamanca: Camino de Hierro

Las Arribes del Duero de la provincia salmantina dan paso al Camino de Hierro, 17 kilómetros de llanura a través de 20 túneles, 10 puentes y un final espectacular que linda con Portugal, en el Muelle de Vega Terrón.

El trayecto completo es de exigencia media y dura en torno a a unas seis horas, pero la arquitectura de su paso, en algunos casos del siglo XIX, hace que cada minuto te haya valido la pena. Además, al ser una ruta lineal una lanzadera te esperará en la llegada para regresar al punto de inicio.

La mejor ruta de senderismo de Segovia: Ruta de las Pesquerías Reales de Valsaín

Segovia esconde un camino histórico marcado por el paso del rey Carlos III, ua ruta para poder pescar truchas que desde el siglo XVIII toma este nombre y responde a la Ruta de las Pesquerías Reales de Valsaín. Con 9 kilómetros y a penas 3 horas de caminata, el recorrido atraviesa la Boca del Asno, las Grandes Losadas que el monarca mandó pavimentar años atrás, y puentes históricos de madera y piedra que conectan ambas orillas del río Eresma.

La mejor ruta de senderismo de Soria: Ruta a la Laguna Negra y el Pico Urbión

En esta indómita provincia se esconde una de las leyendas vivas más importantes de la literatura: la Ruta a la Laguna Negra y el Pico Urbión, un camino de unos 12 kilómetros de ida y vuelta con paisajes glaciares de aguas oscuras y muros de granito que llevan hasta el nacimiento del Duero. De exigencia media y unas 5 horas de duración, el camino recorre pinos centenarios y formaciones rocosas únicas.

La mejor ruta de senderismo de Valladolid: Senda de los Cortados de Cabezón de Pisuerga

Aunque la provincia es famosa por su llanura infinita, en el corazón de Cabezón de Pisuerga nace la Senda de los Cortados de Cabezón de Pisuerga (PRC-VA 8),un recorrido de unos 11,2 kilómetros hasta el término de San Martín de Valvení por cortados, paisajes de páramo y el Puente Medieval de Cabezón, a tan solo 15 kilómetros de la capital.

La mejor ruta de senderismo de Zamora: Senda de los Monjes

A lo largo de un sendero serpenteante por la ladera de la montaña, atravesando bosques de robles y castaños centenarios, la Senda de los Monjes de Zamora recorre en 7 kilómetros el impresionante Monasterio de San Martín de Castañeda, en un tramo lineal entre San Martín de Castañeda y Ribadelago, una vista espectacular solo comparable con el Lago que la protagoniza, el famoso Lago de Sanabria.

Cataluña

La mejor ruta de senderismo de Barcelona: Ascensión a Sant Jeroni

Si buscas una ruta única en Barcelona, la Ascensión a Sant Jeroni, en el Macizo de Montserrat es tu plan. Ermitas, agujas montañosas, monasterios y un tramo de escaleras encajonadas que, a lo largo de 10 kilómetros recorren en un tramo de ida y vuelta la imágen más espectacular de la orografía catalana. En su trayecto disfrutarás de un paraje natural único protagonizado, en su esencia, por bosque mediterráneo.

La mejor ruta de senderismo de Girona: Camí de Ronda

Sale de la Cala Margarida, en Palamós y llega hasta el Cap Roig, en la hermosa Calella de Palafrugell, y en tan solo 8 kilómetros traza un camino lineal rodeado de parajes mágicos. Bordeando acantilados, túneles excavados en la roca y calas vírgenes, el Camí de Ronda visita las Cala s'Alguer, los Jardines de Cap Roig y unas vistas espectaculares del turquesa Mediterráneo.

La mejor ruta de senderismo de Lleida: Ruta del Estany de Sant Maurici

Es la joya de la corona del único Parque Nacional de Cataluña, y a lo largo de sus 14 kilómetros recorre cumbres emblemáticas como Els Encantats, el Estany de Ratera o impresionantes cascadas. Se trata de La Ruta del Estany de Sant Maurici, en el Parque Nacional de Aigüestortes, un paseo por el Pirineo de Lleida que no puedes perderte. Un recorrido por parajes impresionantes y un despliegue de naturaleza único.

La mejor ruta de senderismo de Tarragona: Camí Vell de Siurana

Se dice que una reina mora prefirió despeñarse con su caballo antes que ser capturada por los cristianos Hoy, la marca de su herradura se mantiene, dicen impresa en la roca en el Salto de la Reina Mora, y la Ascensión a la Siurana desde el Cornudella de Montsant, en el Camí Vell, persigue el recuerdo de su leyenda.

La ruta traza una ruta de ida y vuelta con un total de entre 7 y 8 kilómetros, con una dificultad moderada que, además de misticismo, cuenta con riscos impresionantes, iglesias románicas perfectamente conservadas y el paso por el Pueblo de Siuruana, detenido en el tiempo.

Comunidad Valenciana

La mejor ruta de senderismo de Alicante: Barranc de l'infern

El Barranc de l'Infern (PR-CV 147) no es una ruta sencilla, y quizá por eso se ha ganado el título de la "catedral del senderismo". Con 6.800 escalones de piedra de origen morisco y una ruta que zigzaguea a lo largo de antiguos cultivos en terrazas, esta ruta de 14,5 kilómetros cumple con lo que promete: una experiencia exigente, pero inolvidable.

Paredes calizas, barrancos profundos y paisajes geológicos indescriptibles, una aventura a la altura depaisajes que la corona.

La mejor ruta de senderismo de Castellón: Ruta al Pico Penyagolosa

Cuando se trata de la segunda provincia más montañosa de España la elección no es nada fácil, y, sin embargo, siempre hay excepciones que brillan por su excelencia: barrancos, balcones naturales, y un antiguo santuario del siglo XIV son algunas de las muchas razones por los que ruta al Pico Penyagolosa es nuestra favorita. Por no hablar de sus parajes, que en días muy despejados ofrecen una panorámica desde el Delta del Ebro hasta las Islas Columbretes, gran parte del Maestrazgo y el Sistema Ibérico.

Ruta de los Puentes Colgantes de Chulilla, Valencia / Istock

La mejor ruta de senderismo de Valencia: Ruta de los Puentes Colgantes de Chulilla

A unos 60 kilómetros de Valencia, desde el pintoresco pueblo valenciano de Chulilla, se extiende una divertida ruta llamada la Ruta de los Puentes Colgantes, toda una aventura de poca dificultad que durante 10 kilómetros recorre un auténtico sendero colgante con estructuras de hasta 21 metros de largo.

En algunos casos los puentes sobrevuelan ríos de un azul profundo y sus paredes, referente internacional, son famosas entre escaladores. Sin duda la opción perfecta para sentir la adrenalina.

Extremadura

La mejor ruta de senderismo de Badajoz: Ruta del Rey Jayón

Si quieres conocer las maravillas de Badajoz recorre la Ruta del Rey Jayón, en la Comarca de la Campiña Sur. De entre 22 y 24 kilómetros, este recorrido de entre 5 y 7 horas inicia en la Plaza España de Llerenea, pasa por el yacimiento romano de Regina, la “Capilla Sixtina de Extremadura” y una alcazaba árabe impresionante.

Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos / Istock

La mejor ruta de senderismo de Cáceres: Ruta de los Pilones

La Ruta de los Pilones tiene todo lo que necesitas para conocer los secretos de la provincia en una ruta asequible. Situada en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en pleno Valle del Jerte, se trata de un camino de ida y vuelta de 6 kilómetros y poca dificultad, con piscinas de agua cristalina, puentes impresionantes, miradores únicos y una cascada de ensueño entre castaños y robledales.

Galicia

Sendero de ruinas del monasterio de Caaveiro en el bosque de Fragas do Eume / Istock

La mejor ruta de senderismo de A Coruña: Ruta de los Encomenderos

Desde el Centro de Recepción de Visitantes en el Portal de Caaveiro, cerca de Pontedeume, hasta Monasterio de San Juan de Caaveiro, la Ruta de los Encomenderos, en el bosque de Fragas do Eume, propone un circuito de ida y vuelta de 14 kilómetros en los que te sentirás dentro de un cuento de hadas. Puentes colgantes, un cenobio del siglo X y el paso constante bajo la bóveda natural que define el Bosque Atlántico.

La mejor ruta de senderismo de Lugo: Ruta de Fuciño do Porco

En tan solo una hora y media, la Ruta de Fuciño do Porco, en Punta Socastro, te da la oportunidad de disfrutar de una vista privilegiada a la Ría de Viveiro, a través de pasarelas de madera, un camino rodeado de pinares y un asequible recorrido de tan solo 3,7 kilómetros. ¿El final? La Punta Socastro, un auténtico balcón al mar donde la fuerza del Cantábrico azota los acantilados.

Sendero de madera en el cañón del río Mao en la Ribeira Sacra / Istock

La mejor ruta de senderismo de Ourense: Ruta de las Pasarelas del Río Mao

En el corazón de la Ribeira Sacra, Ourense esconde una ruta bipartita que ofrece un baile de emociones entre vértigo y vegetación: la Ruta de las Pasarelas del Río Mao. A través de pasarelas y siguiendo el río Mao hasta su desembocadura en el Sil, el sendero ofrece una opción corta de 3,5 kilómetros, o continuar la ruta hasta completar los 12 que la conforman. Un precioso paseo por la antigua Fábrica de la Luz, la Necrópolis de San Vitor de Barxacova, y el paisaje de la desembocadura del río.

La mejor ruta de senderismo de Pontevedra: Ruta da Pedra e da Auga

Conocida como la Ruta da Pedra e da Auga, la ruta de la Piedra y el Agua conecta los municipios de Meis y Ribadumia en un camino lineal de 7 kilómetros por el corazón de las Rías Baixas. Comodo, señalizado y de apneas dos horas de duración, este sedero visita el Monasterio de Armenteira, otiginal del siglo XII, la ruta de antiguos molinos que acompaña el camino y, al final una antigua aldea gallega que recrea lo que en tiempos fue la vida de la región.

Comunidad de Madrid

Vista de las paredes de granito de la Sierra de Guadarrama / Istock

La mejor ruta de senderismo de Madrid: Ascensión de Peñalara

No cabe ninguna duda de que la ruta madrileña por excelencia es la Ascensión de Peñalara, la excusa perfecta para visitar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. A menos de una hora de la capital, este sendero de entre 12 y 14 kilómetros, dependiendo de si quieres conocer todas las lagunas que ofrece el trayecto, asciende hasta la Cima de Peñalara, a 2.428 metros de altura, ofreciendo una imagen 360 de la meseta de la provincia.

Entre las paradas obligatorias nosotros te recomendamos el Mirador de la Gitanilla, con una brújula gigante de piedra y vistas al Monasterio de El Paular, y la Laguna Grande de Peñalara, un pequeño desvío imperdonable.

Región de Murcia

Parque Natural de Sierra Espuña, Región de Murcia / Istock

La mejor ruta de senderismo de Murcia: Ruta de las Paredes de Leyva

Si viajas a la Región de Murcia no puedes perderte esta ruta en el corazón de su “pulmón verde”: la Ruta de las Paredes de Leyva, en el Parque Regional de Sierra Espuña, te lleva a una de las paredes calizas más famosas de toda España, con más de 200 metros verticales escalables.

Desde el área recreativa de La Perdiz, y a lo largo de 14 kilómetros, este camino circular recorre el sendero de los enamorados a través de pinares carrascos, el collado blanco, los pozos de nieve del siglo XVI que aún guarda y las famosas Paredes de Leyva donde, vayas cuando vayas, podrás ver escaladores.

Navarra

Nacedero del Urederra, Sierra de Urbasa-Andía. Navarra / Istock

La mejor ruta de senderismo de Navarra: Ruta del Nacedero del Urederra

Pese a que el Camino de Santiago es, curiosamente, la ruta más transitada de Navarra, la fama, magia y fotografía despunta en la Ruta del Nacedero del Urederra, en el Parque Natural de Urbasa Andía. Con inicio en Baquedano, este circuito de 6 kilómetros supone un paseo asequible con apenas desnivel, que recorre impresionantes hayedos, pozas, saltos de agua y cascadas a lo largo de las 2-3 horas que completan su recorrido. El final lo marca el Nacedero, un anfiteatro natural de donde brota el agua de la sierra de Urbasa, pero si quieres completar este espectáculo, acércate en tu regreso hasta el Mirador de Ubaba, donde ver la ruta desde arriba en un acantilado de hasta 300 metros.

País Vasco

Parque Nacional de Gorbea / Istock

La mejor ruta de senderismo de Álava: Ascensión al Monte Gorbea

En la provincia de Álava el premio se lo lleva uno de los cinco Montes Bocineros, famosos por sus convocatorias a base de hogueras y cuernos. Se trata de la Ascensión al Monte Gorbea, un circuito de ida y vuelta de entre 12 y 14 kilómetros que, desde las Canteras de Murua, próximas a Zigoitia, recorre la Cueva de Mairuelegorreta, hogar de festivales vascos; los pastos de Prados de Arraba y la a Cruz del Gorbea, una estructura de 17 metros que corona la cima y final de esta impresionante ruta sobre una vista 360 del Parques Naturales de Aizkorri y Anboto.

La Ruta del Flysch de Zumaia / Istock

La mejor ruta de senderismo de Gipuzkoa: Ruta del Flysch de Zumaia

El "flysch" es una formación de capas de roca sedimentaria que, con el aspecto de un libro, guardan más de 60 millones de años de historia, reconocido por la Unesco. La Ruta del Flysch de Zumaia, concretamente el tramo hasta los acantilados de Itzurun, suponen una de las rutas más icónicas de la región y sus paisajes. El tramo corto no ocupa más de 5 kilómetros hasta llegar a las espectaculares vistas del punto más fotografiado de Gipuzkoa. Pero nosotros te recomendamos completar los15 kilómetros para disfrutar unas vistas de cine: desde la Ermita de San Telmo, famosa por aparecer en Ocho apellidos vascos, hasta el paisaje de la Playa de Itzurun, o Rocadragón en Juego de Tronos.

Ascensión a San Juan de Gaztelugatxe / Istock

La mejor ruta de senderismo de Bizkaia: Ascensión a San Juan de Gaztelugatxe

Tranquilo, no nos equivocamos al decirte que la ruta más famosa de Bizkaia te lleva al escenario de Rocadragón, y es que, de la misma manera que Gipuzkoa marca la playa, la Escalera al cielo de la Ascensión a San Juan de Gaztelugatxe recorre el camino al supuesto castillo de la ficción de George R.R. Martin. Con tan solo 3 kilómetros, pero 241 escalones, este camino de una hora y media aproximadamente inicia con el descenso hacia la costa ara, posteriormente pasar por el Puente de Piedra que conecta tierra con el islote sobre el que se yergue la Ermita y campana sobre el escollo.

Un paseo único rodeado de naturaleza considerada Biotopo Protegido: acantilados salvajes, túneles naturales y pequeñas islas como Aketx, llamada el “santuario de aves”.

La Rioja

Cañón del río Leza, La Rioja / Istock

La mejor ruta de senderismo de La Rioja: Ruta de los Cañones del Río Leza

Un puente medieval, huellas de dinosaurios, un descenso al río, un mirador natural con paredes de 200 metros y el punto de partida de esta impresionante ruta en Soto de Cameros: hablamos por supuesto de la Ruta de los Cañones del Río Leza, en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Un trayecto circular, 6 kilómetros y dos horas y media de esfuerzo medio asequible donde conocer la geología abrupta del interior de La Rioja.