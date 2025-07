El mayor manantial de Europa está en Castilla y León: "podría llenar una piscina olímpica en media hora”

El rugido de este manantial se oye día y noche, no hay visitante que no se sorprenda con la cantidad de agua que sale, y no es para menos. Se estima que por segundo expulsa unos 1.500 litros de agua e incluso 2.000. Teniendo en cuenta que una piscina olímpica tiene una capacidad de 2,5 millones de litros, en menos de media hora podría llenarla. Desde aquí nace un entorno de sauces, fresnos y álamos, zonas de merendero e incluso alguna pequeña cascada. Son muchos los senderistas que frecuentan esta zona y aprovechan para refrescarse en pozas que se forman en el río, aunque solo los pies, no están habilitadas para bañarse.