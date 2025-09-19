¿Qué hacer en Madrid? Planes Brutales te descubre las experiencias más top de la capital
Álex y Gonzalo, creadores de Planes Brutales, aseguran que ‘no hace falta gastar mucho para pasárselo bien’.
Un gimnasio facial, un supermercado de chucherías en tamaño XXL o un restaurante en el que te sirven marisco en una bolsa de plástico encima de la mesa son algunas propuestas que Gonzalo y Álex hacen a sus seguidores a través de Instagram. Quizá, con estos escasos datos, te cueste reconocerlos, pero… ¿y si te decimos que son los encargados de la cuenta Planes Brutales? Aquí la cosa cambia, porque sus propuestas son genuinas, únicas y muy diferentes. Tanto que ya tienen una fiel comunidad de 714.000 suscriptores en Instagram y más de 200.000 en Tik Tok gracias a unos videos que reflejan las infinitas opciones de ocio que se pueden encontrar tanto en la capital como en otras muchas partes del mundo.
Estamos acostumbrados a verlos en las redes, pero hoy hemos charlado un ratito con ellos para descubrir qué hay realmente detrás de Planes Brutales, la cuenta del cordobés Alejandro Fernández y el madrileño Gonzalo Barreno.
Hace 7 años sus caminos se cruzaron y decidieron emprender juntos. Crearon una empresa de marketing y comunicación (The Brutal Agency) y, de ahí la cosa fue cogiendo velocidad hasta montar un negocio de fresas con chocolate por toda España (La Fresería). Lo de Planes Brutales llegó hace un par de años ‘sin previo aviso y por casualidad’. Así nos lo cuenta la pareja de creadores: ‘Un día, sin pensarlo mucho, creamos la cuenta de @planesbrutales y subimos nuestro primer vídeo recomendando uno de nuestros restaurantes favoritos a Instagram y Tik Tok. Al día siguiente, cuando nos levantamos, el móvil ardía debido a la repercusión que tuvo. El vídeo se viralizó hasta tal punto que el restaurante se llenó en menos de 24 horas’.
Planes Brutales hay de todo tipo. Desde crear tu propia playa usando resina epoxi, arena, piedras naturales y conchas en Barcelona hasta unas termas en Rumanía que te transportan al Caribe o una degustación de los genuinos baos que arrasan en Shanghái, pero sin necesidad de salir de la capital. Para Álex y Gonzalo ‘un plan brutal no tiene que ver necesariamente con el precio, sino con la autenticidad y la capacidad de sorprender. Nos gusta que sean experiencias disfrutonas, muchas veces low cost o incluso gratis’. De ahí, quizá, parte de su éxito, ya que acercar al público opciones tan interesantes y novedosas sin pagar precios desorbitados es algo muy de agradecer.
Los creadores de Planes Brutales saben que deben mucho a su comunidad y seguidores; de hecho, estos juegan un papel clave porque, como cuentan a Revista VIAJAR ‘nos comparten constantemente sitios, que muchas veces terminamos probando y recomendando. Es una suerte tener una comunidad tan fiel y un privilegio para nosotros poder ser altavoz de negocios brutales que merecen esa visibilidad.
Tan solo hay que echar un vistazo a la cuenta de Planes Brutales para descubrir lo que es el FO MO. No hay absolutamente ningún plan que no resulte de lo más apetecible. ¡Queremos probarlos todos! Y, lo mejor de todo, es que siempre cuentan con garantía de calidad. ‘El contenido que publicamos suele tener algo diferente, mágico o único. No publicamos contenido por el que no apostamos por respeto a nuestra comunidad’, nos cuentan. Además, han establecido sus propias normas a la hora de lanzar sus recomendaciones. ‘Nuestra regla es sencilla: recomendar solo lo que nos gusta de verdad y sea único’.
Con más de 300 publicaciones en su cuenta de Instagram, les hemos preguntado a Álex y Gonzalo alguna anécdota que recuerden con especial cariño y, tras darle unas cuantas vueltas, no han dudado: ‘La verdad es que nos han pasado mil cosas, porque cuando haces tantos planes siempre hay margen para lo inesperado. Descubrimos un sitio en pozuelo de tortillas de patata que estaba increíble. Nos sorprendió ver el lugar vacío y preguntamos si podíamos hacerles un vídeo para nuestras redes sociales. El dueño nos contó que si no remontaban ese sería su último mes y le dijimos que se preparara porque lo iba a tener lleno al día siguiente. Se rio con incredulidad, pero al día siguiente nos llamó diciendo que tenía cola un martes a las 13 h. y no tenía personal con el que atender. A día de hoy tiene 2 locales más y hasta un foodtruck’.
Planes para todos los gustos
Como dice el refrán, 'en la variedad está el gusto’ y desde Planes Brutales hay propuestas de todo tipo, pero ¿con cuál disfrutan más sus creadores?
Álex y Gonzalo: Nos encanta la variedad, pero los planes gastro y viajes tienen un punto especial porque combinan experiencias sensoriales, inmersivas, diferentes y a nivel cultural también te das cuenta de lo diferentes que somos de un país a otro. Eso sí, el equilibrio es clave: también disfrutamos de planes gratuitos que nos recuerdan que no hace falta gastar mucho para pasarlo bien.
¿Hacia dónde os gustaría evolucionar con Planes Brutales?, ¿tenéis alguna meta concreta?
Álex y Gonzalo: Nuestra meta es seguir disfrutando de lo que hacemos y poder ayudar a nuestra comunidad a conocer sitios y lugares que de otra manera no podrían descubrir, pero lo más bonito y reconfortante es poder ayudar a personas estupendas y trabajadoras que se merecen esa visibilidad.
Antes de despedirnos de los creadores de Planes Brutales no podíamos irnos sin que nos ofrezcan los que para ellos son los 3 mejores planes para alguien que viaja por primera vez a España: ‘El primero sería perderse por Madrid: empezar el día en el Rastro, tapear en La Latina y acabar la tarde viendo el atardecer desde el Templo de Debod. Es la manera más brutal de entender la energía de la capital en un solo día. El segundo, ir de tapas por Granada. Ese momento en el que descubres que con cada bebida te ponen un plato generoso gratis es algo que no se olvida. Combina lo mejor de nuestra gastronomía con un ambiente brutal. Y el tercero, ver la puesta de sol en Cádiz. Sentarse en la playa de La Caleta, con el mar de fondo y el cielo encendiéndose de colores, es uno de esos instantes que te marcan para siempre’.
Síguele la pista
Lo último