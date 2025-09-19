¿Qué hacer en Madrid? Planes Brutales te descubre las experiencias más top de la capital

Antes de despedirnos de los creadores de Planes Brutales no podíamos irnos sin que nos ofrezcan los que para ellos son los 3 mejores planes para alguien que viaja por primera vez a España: ‘El primero sería perderse por Madrid: empezar el día en el Rastro, tapear en La Latina y acabar la tarde viendo el atardecer desde el Templo de Debod. Es la manera más brutal de entender la energía de la capital en un solo día. El segundo, ir de tapas por Granada. Ese momento en el que descubres que con cada bebida te ponen un plato generoso gratis es algo que no se olvida. Combina lo mejor de nuestra gastronomía con un ambiente brutal. Y el tercero, ver la puesta de sol en Cádiz. Sentarse en la playa de La Caleta, con el mar de fondo y el cielo encendiéndose de colores, es uno de esos instantes que te marcan para siempre’.