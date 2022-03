Madrid se sumerge en la obra de Klimt: la esperada exposición inmersiva llega a Matadero

Proyecciones inmersivas de gran formato en una pantalla de más de 1.200 metros cuadrados, experiencias con gafas de realidad virtual, innovaciones expositivas y herramientas interactivas. Todo para que el espectador empatice con Gustav Klimt, el artista de los motivos geométricos a medio camino entre el simbolismo y el art nouveau, el amante de la ornamentación dorada con reminiscencias bizantinas, el genio de la sensualidad aplicada tanto a sus creaciones como a su propia vida.

El arte y las últimas tecnologías se alían en esta curiosa producción, que ha sido ya definida como una de las mejores muestras inmersivas de gran formato, y con la que precisamente se inaugura en la capital el Centro de Experiencias Inmersivas MAD (Madrid Artes Digitales), un revolucionario espacio único en Europa, ubicado en la Nave 16 del Matadero.

El Beso, el gran protagonista

Klimt: la experiencia inmersiva es una producción de gran formato con la que, literalmente, se puede caminar por los cuadros y los edificios que decoró el gran pintor. Una muestra que permite viajar a la vibrante Viena del cambio de siglo para vivir en primera persona la evolución de la obra del que fuera el más carismático representante del movimiento modernista de la secesión y un referente de la moda que pervive hasta nuestros días.

Autor de algunas de las piezas más destacadas de la historia del arte (¿quién no conoce El Beso, quien no se emociona con El Retrato de Adele Bloch-Bauer, también conocida como La dama dorada?), Klimt no sólo es uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos sino también un autor con una estética inconfundible, cuyo trabajo es fundamental para entender el paso de la pintura hacia la modernidad.

Modernismo y feminismo

En esta exposición, la última tecnología queda al servicio de la más novedosa experiencia artística y experimenta con la inmersividad a partir de proyecciones audiovisuales, realidad aumentada, realidad virtual y holografía. El resultado es una nueva relación entre el arte y la sociedad. Una actividad sensorial que permite viajar a través del tiempo y el espacio para acercarse a lugares únicos. Y todo con el añadido primordial de que el espectador es un protagonista más.

Klimt: la experiencia inmersiva se acerca a la figura del artista desde un punto de vista inédito a partir de dos grandes áreas temáticas: el modernismo y el feminismo. En su sala de inmersión, el gran reclamo, se puede contemplar una producción de 35 minutos que se reproduce en loop y que muestra un recorrido por las obras que forman parte de su época dorada, como el famoso Beso o El árbol de la vida.

Todos los matices

Se trata de una nueva forma de acercar el arte al público, tanto niños como mayores, a través de la tecnología, que permite analizar al detalle cada mirada y cada gesto, descubrir los matices de cada pincelada.

Las pinturas de Klimt envuelven al visitante gracias a la belleza de unas imágenes en movimiento a gran escala que se combinan con efectos de sonido, música e incluso aromas. El resultado es una experiencia artística que conduce a otra realidad.