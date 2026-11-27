"Y en la laguna sin fondo, / que guarda bien los secretos, / con una piedra amarrada / a los pies, tumba le dieron". En 1910, Antonio Machado subió con unos amigos desde Soria hasta las fuentes del Duero, en la sierra de Urbión, y en el camino escuchó las historias de los pastores y carreteros de la comarca de Pinares. De aquella excursión salió La tierra de Alvargonzález, el poema más largo de Campos de Castilla: la historia de un labrador asesinado por dos de sus hijos, que arrojan su cuerpo a una laguna oscura de la que, decían en la comarca, nadie había encontrado el fondo.

Buscar por imagen o vídeo Paisaje con lago y un bosque de pinos, en España. Laguna Negra / Istock

Más de un siglo después, la Laguna Negra de Urbión sigue siendo la excursión más famosa de la provincia de Soria y uno de los paseos de montaña más agradecidos para el puente de diciembre, cuando en algunos años los pinares ya reciben las primeras nieves.

Sara Fernández García

Entre pinares, hasta la laguna de Alvargonzález

La Laguna Negra está en el corazón del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, un espacio de 4.617 hectáreas que ocupa las zonas más altas de los municipios de Vinuesa, Covaleda y Duruelo de la Sierra, en la comarca soriana de Pinares, a unos 50 kilómetros de la capital. La laguna pertenece al término de Covaleda, aunque el acceso más sencillo es el de Vinuesa, por el valle del Revinuesa. Es el recuerdo de un glaciar del Cuaternario que excavó un circo al pie de los picos de Urbión y dejó, al retirarse, una cubeta de agua encajada bajo una pared de roca y rodeada de pino albar.

El camino empieza en Vinuesa, donde merece la pena parar antes en la Casa del Parque, en el kilómetro 3 de la pista que sube a la laguna. Allí se explican la formación de los circos glaciares y la vida tradicional de la comarca, la carretería y la trashumancia, y allí es donde podrás informarte además del estado de los accesos en invierno. Desde ese punto, la pista forestal se adentra en el pinar, entre troncos que muestran las marcas de la nieve acumulada en los inviernos, hasta el aparcamiento del Paso de la Serrá.

Camino al parque natural de la Laguna Negra en Soria, Castilla y León / Istock

Cómo llegar a la Laguna Negra Desde Soria son unos 50 kilómetros hasta la laguna, por una pista asfaltada que sube directamente, yq ue puedes tomar también desde Covaleda y Duruelo de la Sierra. En este copntexto puedes dejar el coche em el aparcamiento a poco más de kilómetro y medio de la laguna, pero ojo, porque el estacionamiento superior cierra durante festivos. Como alternativa, siempre puedes tomar el autobús, habilitado en los puentes festivos de la Junta de Castilla y León.

El último tramo se recorre a pie o en el autobús que funciona los días de más afluencia, y termina en una senda peatonal que llega a la orilla. Una pasarela de madera bordea parte del agua, y desde ella se entiende el nombre: la sombra de los árboles, el color oscuro de la roca y una profundidad de entre 8 y 10 metros dan a la laguna ese tono negro que la ha hecho famosa. Por encima, unas escaleras suben hasta un mirador desde el que se ve el circo completo.

Para quien busque una ruta más larga, la Senda de las Lagunas Glaciares es un recorrido circular de 13 kilómetros y 480 metros de desnivel que une la Laguna Negra con el pico de Urbión, de 2.228 metros, y con la laguna del mismo nombre. Muy cerca de la cumbre, a unos diez minutos bajando por el valle que se abre al oeste, nace el río Duero, el mismo que Machado fue a buscar en 1910. En diciembre, con nieve o hielo, esta ruta pasa a ser de alta montaña y solo debe hacerse con experiencia y material invernal.

Sierra de Urbión / Istock

La leyenda sin fondo, la película y la mesa de Pinares

La fama de "laguna sin fondo" es anterior a Machado. En la comarca se contaba que la Laguna Negra se comunicaba con el mar a través de cuevas y corrientes subterráneas, y otra versión hablaba de un ser que vivía en sus profundidades y se tragaba todo lo que caía al agua. Machado recogió esas historias en dos versiones del mismo relato: un cuento en prosa, publicado en enero de 1912 en la revista Mundial, que dirigía Rubén Darío en París, y el largo poema de más de 700 versos incluido ese mismo año en Campos de Castilla. En el poema, el castigo de los hijos llega también en la laguna, porque "el sondarla inútil fuera, / que es la laguna insondable". La historia llegó al cine con la película La Laguna Negra.

La realidad es menos dramática: las mediciones sitúan su profundidad entre 8 y 10 metros. Pero el lugar sigue teniendo sus ritos. Cada primer domingo de agosto se celebra la Travesía a Nado por la laguna.

Laguna Negra de Urbión, Soria / Istock / unknown

La comarca de Pinares tiene una identidad muy marcada. Durante siglos vivió de la madera y de la carretería, los carros de bueyes que transportaban troncos y mercancías por toda Castilla, y esa historia es parte de lo que cuenta la Casa del Parque. En la mesa mandan los productos de Soria, con la Mantequilla de Soria, que tiene Denominación de Origen Protegida, y el torrezno de Soria, con su propia marca de garantía, junto a las setas, que en esta comarca tienen hasta su propio museo, el Micológico de Navaleno.

Prepara tu viaje: los indispensables

Casa del Parque: abre del 4 al 7 de diciembre, de 10:00 a 17:00, y el día 8, de 10:00 a 14:00, mientrasq ue el resto de diciembre permanece cerrada.

abre del 4 al 7 de diciembre, de 10:00 a 17:00, y el día 8, de 10:00 a 14:00, mientrasq ue el resto de diciembre permanece cerrada. Calzado y ropa: la senda peatonal, la pasarela y el mirador pueden estar cubiertos de nieve y hielo, así que preprara botas de montaña y ropa de abrigo.

la senda peatonal, la pasarela y el mirador pueden estar cubiertos de nieve y hielo, así que preprara botas de montaña y ropa de abrigo. El paseo corto: desde el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta la laguna y el mirador son unos dos kilómetros de ida, aptos para cualquier persona con un mínimo de forma física. Aún así, siempre es bueno revisar la difiucltad de los senderos para no llevarse sorpresas.

La ruta larga: la Senda de las Lagunas Glaciares (13 kilómetros, 480 metros de desnivel, dificultad alta) solo es recomendable en invierno con experiencia en montaña nevada, y siempre que tengas dudas, dar la vuelta será la decisión más consciente.

la Senda de las Lagunas Glaciares (13 kilómetros, 480 metros de desnivel, dificultad alta) solo es recomendable en invierno con experiencia en montaña nevada, y siempre que tengas dudas, dar la vuelta será la decisión más consciente. Para completar la escapada: si quieres ponerle el broche a la experiencia, apunta el embalse de la Cuerda del Pozo, el Museo Micológico de Navaleno, el Punto de Nieve de Santa Inés y, un poco más lejos, el Cañón del Río Lobos y La Fuentona.

Ahora sí, lo tienes todo. Y tú,¿te atreves a probar la ruta?