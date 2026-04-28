Kilómetros con vistas: 7 ciudades europeas en las que correr un maratón es puro espectáculo

El turismo de maratones está en auge. De hecho, conseguir dorsal en alguno de los majors (los más importantes a nivel mundial) suele ser más difícil que poder ir a los conciertos de Bad Bunny o Rosalía, por poner un ejemplo. Para ello, las agencias de viajes especializadas en maratones han proliferado de forma exponencial en los últimos años. Pero, ¿qué lleva a la gente a apuntarse a estos retos? Por un lado, está el desafío físico y, por otro, la oportunidad de descubrir ciudades desde una perspectiva única (y no hablamos, por ejemplo, de ir en helicóptero). Correr 42,195 kilómetros no es solo una meta personal, sino también una experiencia cultural y emocional que transforma cada metro del recorrido en un recuerdo imborrable.

Los maratones te permiten conocer las ciudades desde una perspectiva única. / Istock / killerbayer

Participar en un maratón internacional permite explorar los destinos de una forma diferente: calles cerradas al tráfico, monumentos emblemáticos y miles de corredores compartiendo energía. Europa ofrece algunas de las pruebas más espectaculares del mundo y, si estás pensando en sumarte a esta tendencia, te vamos a descubrir 7 ciudades que tienen sus citas maratonianas de ahora hasta final de año. Cálzate las zapatillas y acompáñanos.

Praga: salida desde un Patrimonio de la Humanidad

El maratón de Praga, conocido como Prague International Marathon, se celebrará el próximo 3 de mayo y ya tiene todos los dorsales vendidos. Es uno de los más pintorescos de Europa gracias a su recorrido por el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad. Los corredores atraviesan el famoso puente de Carlos (esta vez sin farolero), bordean el río Moldava o pasan por el castillo de Praga disfrutando de unas vistas únicas. Además, posee un perfil relativamente llano, ideal para debutantes.

Praga: salida desde un Patrimonio de la Humanidad y cruzando el puente de Carlos. / Istock / TUNART

Berlín: el maratón más rápido

En la capital de Alemania tiene lugar el maratón más rápido del mundo según los especialistas: el BMW Berlin Marathon, que este año se celebrará el 27 de septiembre. Su circuito ha sido escenario de varios récords mundiales gracias a su bajo desnivel positivo y un recorrido protegido del viento. La carrera atraviesa iconos como la puerta de Brandeburgo o el Reichstag. Además, suele destacar por su excelente organización y una amplia participación internacional que lo convierten en un evento de referencia; de hecho, forma parte de los World Marathon Majors, junto a Boston, Chicago, Londres, Nueva York, Sídney y Tokio.

El maratón de Berlín es uno de los más rápidos del mundo. Aquí, el edificio del Reichstag. / Istock / frankpeters

Budapest: dos días de carreras con hasta 9 formatos

La edición número 41 del maratón de Budapest tendrá lugar el fin de semana del 10 y 11 de octubre en la capital de Hungría. Sí, dos días dedicados en exclusiva al running, puesto que hay hasta 9 formatos diferentes: el maratón (que se celebra el domingo), 30 km, medio maratón, 14 km, 10 km, 5 km, maratón en relevo con 2 o 4 y el Spar (10 + 5 km). El recorrido sigue el curso del Danubio, pasando por lugares emblemáticos como el Parlamento, el puente de las Cadenas o el castillo de Buda. Y, aunque presenta algunas pendientes, la espectacularidad del entorno compensa el esfuerzo.

El maratón de Budapest se celebra en dos días de carreras con hasta 9 formatos. / Istock / Givaga

Estambul: una carrera, dos continentes

El domingo 1 de noviembre se celebrará el maratón de Estambul, uno de los más especiales del mundo. ¿El motivo? Se corre a través de dos continentes: Europa y Asia. El Istanbul Marathon se lleva celebrando casi medio siglo, aunque inicialmente se llamaba carrera Asia- Europa. Más tarde fue denominado Maratón Intercontinental de Eurásia antes de cambiar a su nombre actual en 2013. Cruzar el Bósforo y correr por lugares como la mezquita Azul, Santa Sofía (epítome de la arquitectura bizantina), el palacio de Topkapi o el bazar egipcio dejarán a los atletas de cualquier nacionalidad sin palabras.

El maratón de Estambul se corre a través de dos continentes: Europa y Asia. / Istock / Guven Ozdemir

Copenhague: correr junto a la Sirenita

El maratón de Copenhague este año se celebra el próximo 10 de marzo y es conocido por ser perfecto para aquellos que van a correr un primer maratón. Su recorrido completamente llano también es perfecto para mejorar las marcas personales. A lo largo del recorrido se pasa por islands Brygge y el Inner City, el corazón de Copenhague. Levantando la vista también se pueden admirar el castillo de la familia real, la casa de la ópera, o el Skuespilhuset. Y hay más: el barrio hipster de Vesterbro y Frederiksberg, un distrito con una avenida conocida por muchos como los Campos Elíseos del Norte. Esta carrera ha contado en su última edición con corredores de 100 nacionalidades entre sus 12.000 participantes, lo que la convierte en una carrera popular, pero no tan concurrida como otras.

Si corres el maratón de Copenhague pasarás por el castillo de la familia real danesa. / Istock / Mlenny Photography : Alexander Hafemann

Atenas: la cuna del maratón

Correr en Atenas es hacerlo en la cuna del maratón. El Athens Authentic Marathon, se celebrará este año el próximo 8 de noviembre y sigue el recorrido histórico desde la ciudad de Maratón hasta el Panathinaikó, el estadio de atletismo que acogió la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos en Atenas 1896. Es una prueba dura (como si correr los 42 kilómetros no fuera en sí mismo una hazaña) debido a una subida exigente entre los kilómetros 21 y 31, antes de descender hacia la meta. Aquellos que se animen a correr el maratón de Atenas descubrirán también un detalle que la hace más especial: los locales animan con entusiasmo y ofrecen ramas de olivo a los corredores. Este gesto, profundamente arraigado en la tradición griega, simboliza honor y apoyo al atleta.

La maratón de Atenas acaba en el Panathinaikó, el estadio de atletismo que acogió la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos en Atenas 1896. / Istock / Gatsi

Florencia: maratón en la ciudad del Renacimiento

Por último, el maratón de Florencia, que tendrá lugar el 29 de noviembre, combina deporte y arte como pocos. Su perfil es bastante accesible, lo que permite disfrutar de la ciudad sin excesiva dureza. Las inscripciones ya están abiertas y los precios oscilan entre los 79 € (si te inscribes antes del 30 de junio) a los 109 € (a partir del 16 de octubre siempre y cuando queden dorsales). El recorrido se centra en la parte norte de la ciudad, cruzando el río Arno, que supone un elemento central de la carrera. Es como correr por un museo al aire libre. Se atraviesan diversos puentes entre los que se encuentra el puenteVecchio y también aparecen ante el corredor la piazza della Signoria, el estadio Artemio Franchi, la fortaleza da Basso o la basílica de la Santa Croce para finalizar cerca de la catedral de Santa María del Fiore, símbolo de la ciudad y una proeza de ingeniería en el siglo XV, puesto que se construyó sin andamios tradicionales.

El maratón de Florencia centra su recorrido en la parte norte de la ciudad, cruzando el río Arno. / Istock / Fani Kurti

En definitiva, el turismo de maratones en Europa es una opción fantástica para descubrir las ciudades desde una perspectiva única. Y es que cada una ellas, desde Berlín a Copenhague pasando por Florencia aporta su propia personalidad al recorrido, convirtiendo la carrera en una experiencia única.