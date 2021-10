K-Week, la semana en la que Madrid se convierte en Corea del Sur

Corea del Sur es un destino cuya cultura se está extendiendo por todo el mundo y fenómenos como el generado por el estreno de la serie El juego del calamar no han hecho más que fomentar la curiosidad por el país asiático. Para saciar esa curiosidad, desde hoy Madrid se transforma en Corea del Sur con la celebración de la K-Week, una semana llena de actividades relacionadas con la cultura, gastronomía y tradiciones surcoreanas con el objetivo de acercar a la sociedad española todos los atractivos que esconde la cultura del país asiático.

De la mano de la Organización de Turismo de Corea, desde este jueves 14 hasta el próximo 21 de octubre, la capital española permitirá a los interesados descubrir los secretos de la auténtica vida coreana en diferentes localizaciones del centro. De este modo, la tradición, valores y delicadeza de la República de Corea llegan a Madrid con el objetivo de promover un intercambio y acercamiento cultural entre ambos países.

Festival al aire libre: From Korea to the Sky

Este domingo 17, desde las 11:00 hasta las 18:00, la Plaza de Colón será el centro neurálgico del festival al aire libre From Korea to the Sky. Durante la jornada, los asistentes podrán vivir diferentes experiencias, como espectáculos de K-Pop, exhibiciones de taekwondo, así como de cometas, farolillos y food trucks para vivir todo un día explorando lo mejor de Corea del Sur. También estará a disposición del público un stand del país para resolver todas las dudas de los viajeros que tengan en mente visitar el destino.

Además, durante toda la semana el callejón de Puigcerdá estará decorado con más de 2000 farolillos de estilo coreano, una de las representaciones más fieles a la tradición.

Cultura: cine y exposiciones

La expresión artística es una gran manera de conocer los secretos ocultos de un país. Así, durante la K-Week también habrá espacio para la cultura con la proyección en los Cines Capitol de tres grandes películas surcoreanas el lunes 18 y el jueves 21: Parásitos, ganadora del Oscar a mejor película, dirección, guion original y película internacional (2019); La Doncella, galardonada con un premio BAFTA, nominada en Cannes y premio del público en el Festival de Sitges (2016); y El imperio de las sombras, que acudió al Festival de Venecia en 2016.

Además, la Galería Han-ul y el espacio Kailani alojarán las exposición pictórica de obras de Chaekgori y la exposición fotográfica Paisajes de Corea, respectivamente, durante toda la semana.

El Chaekgori (bodegón de Corea) son obras contemporáneas inspiradas en una rama de la pintura coreana tradicional minhwa. Realizadas por 36 artistas y organizado por Byong Mo Chung, Director de la Escuela de Minhwa y el Profesor Visitante de Gyeongju University, y por los artistas de la Asociación de Minhwa de Corea, los asistentes podrán disfrutar de una reinterpretación de bodegones populares de la época de la dinastía Joseon. Por su parte, la exposición fotográfica cuenta con 50 piezas que permitirán descubrir el encanto único de Corea del Sur: su patrimonio histórico, con 15 bienes culturales y naturales que pertenecen el Patrimonio Mundial de la Unesco, y su espléndida naturaleza, con variados paisajes. Cada fotografía contará con una breve descripción explicativa.

Talleres: descubriendo los secretos de Corea del Sur

Gastronomía, caligrafía y K-Beauty son las tres vertientes que se desarrollarán a nivel didáctico durante la K-Week. Empezando por la gastronomía, el lunes 18 y el miércoles 20 (presencial) y el sábado 16 (online), los asistentes al taller aprenderán a realizar platos típicos coreanos de la mano de un reconocido chef. La cocina coreana es una comida muy rica y saludable, basada en alimentos sencillos, que destaca por sus guarniciones. Platos como el Bulgogi (carne de ternera marinada), el Japchae (fideos de batata) o el Pajeon (crepe coreana), son algunas de las creaciones culinarias que se prepararán durante las jornadas.

Siguiendo con la belleza, la youtuber La Vecina Coreana será la anfitriona de los talleres de K-Beauty (15,19 y 21 de octubre presencial; 16 de octubre online) durante los cuales los asistentes descubrirán cómo la cosmética coreana revitaliza y cuida la piel, con una introducción a la rutina facial coreana, guía de consejos para tener una piel más uniforme, sana y luminosa y una prueba de productos para cada tipo de piel.

Por último, será posible adentrarse en la tradición de la caligrafía coreana como expresión de la escritura artística los días 15, 19 y 21 de octubre. La clase estará dividida en dos sesiones: una dedicada al aprendizaje rápido del alfabeto coreano; y otra dedicada al aprendizaje de las palabras coreanas más bonitas, así como una prueba práctica de varios estilos de caligrafía coreana.

Así se vive en Corea del Sur

La arquitectura es reflejo de cómo vive una sociedad y en Corea del sur el Hanok (한옥) es el estilo arquitectónico tradicional que viene transmitiéndose durante generaciones sin cambiar los marcos básicos desde la época de los Tres Reinos (57 a. C.-668 d. C.) hasta la dinastía Joseon (1391-1910). Todos los detalles de este estilo se podrán descubrir durante toda la semana en un piso situado en el centro de Madrid, que se convertirá en una auténtica casa coreana en la que se podrá vivir una experiencia tradicional única, con ceremonia del té, maedeup (nudos coreanos) y juegos para niños.

Artes marciales: Taekwondo

Los días 15 (plaza de callao) y 17 de octubre (plaza de Colón) tendrá lugar una exhibición de Taekwondo, el Arte Marcial Coreano por excelencia. El Taekwondo es un deporte que hace hincapié en el sentido de la moral, la humildad y el respeto por el adversario y se ha convertido en un deporte mundialmente reconocido en el que los practicantes mejoran tanto su capacidad física como su fuerza mental. Este arte marcial enseña técnicas defensivas y ofensivas sin utilizar armas.

En la plaza Callao, la exhibición será a las 18:00 por parte del equipo de la Federación Madrileña de Taekwondo. En la plaza de Colón será en dos pases por la mañana (11:00 y 12:30) por parte de la federación Madrileña de Taekwondo, con presencia de Coral Bistuer, campeona olímpica; y un tercer pase a las 16:30 por parte del Gimnasio Nam Kun, que harán una demostración de Taekwondo, Hapkido y Korean Semi Contact.

Además, durante toda la semana, las calles de Madrid estarán decoradas con dibujos coreanos característicos, que tendrán un código QR. Aquellos que escaneen 10 códigos entrarán en el sorteo para ganar la Tablet Samsung, Galaxy Tab S7. Asimismo, los que se registren en la web entrarán en un sorteo para ganar una cena para 2 en uno de los mejores restaurantes coreanos de Madrid.

Desde el inicio de la semana a su fin, a través de Glovo también será más fácil saborear la gastronomía coreana desde casa, pues habrá una serie de promociones para poder descubrir los sabores más especiales del país asiático.