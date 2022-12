El Jueves, un mercao con mucho acento

El fotógrafo andaluz Edu Pereiro enfoca su trabajo a retratar las raíces y la cultura andaluza desde su óptica, la de la perspectiva actual. Gracias a ello, conoce muy bien el resultado de la mezcla entre el respeto por la tradición y el descaro necesario para destacar en la actualidad. Es fiel a los Jueves en la calle Feria y a los chicharrones acompañados de una Cruzcampo. "Me gusta pensar en el Jueves como algo más que un mercao. Y digo mercao: no le falta ninguna letra porque le sobra mucho acento", bromea Pereiro.

"Es como estar en otro mundo, o en otra realidad paralela donde el espacio-tiempo se desdibujan. La venta es algo secundario; la gente va sobre todo porque les gusta el ambiente y, si se antoja o se descubre algo, pues también se compra. A las 12, uno se abre una Cruzcampo y el resto se observa entre sí y se preguntan '¿por qué no?'. Poco a poco se van uniendo más personas y esa cervecita de media mañana mientras paseas al final se termina convirtiendo en otra más con una buena tapa de chicharrones en Casa Vizcaíno", añade. El Jueves es una mina de estímulos para un fotógrafo como Edu Pereiro. Detrás de la lente vive momentos increíbles en este rincón de Sevilla, desde lo más genuino a lo más extravagante. Solamente puede vivirse una vez a la semana, como un espejismo en el que se conoce a personas totalmente aleatorias, se escuchan historias con mucho acento y se viven anécdotas en carne propia.

