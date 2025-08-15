Es una joya del Mediterráneo: el pueblo donde mejor se come de Alicante tiene los arroces más exquisitos de España

Una paella muy famosa en Altea es la "paella d’aladroc". Es típica de las estaciones más frías, cuando los ingredientes son fáciles de encontrar frescos y de temporada. Se compone de arroz, coliflor, boquerón, alcachofa y habas; aunque no tenga muchos elementos está muy sabrosa. Uno de los restaurantes imprescindibles en una visita a esta joya costera es el restaurante Tossal Roig, una arrocería exquisita en la que comer bajo la sombra de los pinos. Un lugar de sosiego y tranquilidad en el que, además de un trato al cliente excepcional, encontrarás arroces típicos de la zona para chuparse los dedos, platos típicos de la zona como las cosas y unas croquetas que son un auténtico escándalo.