Así es la joya arquitectónica de Sevilla que fue diseñada por el arquitecto de la Mezquita de Casablanca: se puede visitar gratis

Una cita que reunió a más de 100 países de todo el mundo, que crearon sus propios pabellones en la Isla de la Cartuja, donde se localizaba la exposición, para dar a conocer su cultura, belleza e historia. Sin embargo, con el paso de los años, solo una treintena de estos pabellones se encuentran en óptimo estado de conservación, entre los que destaca el Pabellón de Marruecos, que en la actualidad alberga la Fundación Tres Culturas.