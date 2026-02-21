El impresionante mercado gastronómico de España diseñado por Gustave Eiffel: una desconocida joya con vistas al Guadalquivir y más de una decena de puestos de comida

El Mercado del Barranco es uno de los pocos ejemplos que se conservan en Sevilla de aquella arquitectura del hierro que transformó el paisaje urbano europeo a finales del siglo XIX en forma de mercados, estaciones y pabellones llenos donde la luz es la protagonista. Su silueta contrasta con la piedra y el ladrillo que dominan el casco histórico y es probablemente por eso que llama tanto la atención y hace que no compita con los grandes monumentos de la ciudad.