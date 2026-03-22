El hospital de Sevilla que creó un noble sevillano para cuidar enfermos sin recursos y que ahora es un museo vivo con obras de Murillo y Valdés Leal

De darle sepultura a los restos de los condenados fallecidos y a quienes morían ahogados, a convertirse en un hospital pionero en el cuidado de los más necesitados para, finalmente, convertirse en un museo vivo repleto de obras de autores como Murillo y Valdés Leal. Así es una de las construcciones más emblemáticas de Sevilla, el Hospital de la Caridad y su iglesia de San Jorge, que acumulan en su interior siglos de historia y solidaridad.