El histórico pueblo a menos de una hora de Madrid que cuenta con cinco yacimientos arqueológicos: solo se puede visitar en este momento del año

Con esto, a los madrileños se les presenta una nueva oportunidad para visitar los restos arqueológicos más relevantes del mundo. Según detalla en una nota el Gobierno regional, las visitas están dirigidas tanto a grupos escolares como al público en general y podrán reservarse en internet sin límite en el número de entradas por solicitud. Ahora, tanto particulares como grupos escolares tienen su propio canal: los colegios disponen de un formulario específico en la misma plataforma para gestionar sus visitas de manera colectiva.