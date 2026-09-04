Halloween en PortAventura 2026: fechas, pasajes de terror y novedades para toda la familia

Halloween en PortAventura World regresará del 19 de septiembre al 15 de noviembre de 2026 con una programación renovada que combinará experiencias de terror y propuestas para disfrutar en familia. Durante casi 60 días, PortAventura Park transformará sus áreas temáticas con decoración especial, espectáculos, personajes, gastronomía y productos exclusivos vinculados a esta celebración.

El inquietante carnicero espera a los visitantes en Penitence. / Portaventura World

La principal novedad de la temporada será El Carnicero de Penitence, un pasaje de terror ambientado en el Far West de finales del siglo XIX. Su incorporación eleva a cinco el número de experiencias de este tipo disponibles durante Halloween, junto a La Isla Maldita, La Muerte Viva, REC® Experience y Angkor: La Leyenda del Rey Caníbal.

El Carnicero de Penitence, el nuevo pasaje de terror

La historia comienza en el polvoriento pueblo de Penitence, donde todos conocen al carnicero: un hombre reservado y aparentemente respetable cuya tienda abastece a los habitantes de la zona. Sin embargo, la desaparición de varios vecinos en extrañas circunstancias lleva al sheriff a pedir ayuda a los visitantes para descubrir qué está sucediendo.

El recorrido permitirá adentrarse en el hogar y el negocio del protagonista y atravesar diferentes espacios inspirados en una carnicería y un matadero de la segunda mitad del siglo XIX. La ambientación, los objetos propios de la época y la sucesión de escenarios reforzarán la sensación de encontrarse dentro de una inquietante historia del Far West.

El Carnicero de Penitence lleva el terror al Far West. / Portaventura World

La experiencia incrementará progresivamente el suspense hasta revelar el secreto que el carnicero ha mantenido oculto durante años. Con un marcado componente gore, el nuevo pasaje incorpora un registro de terror diferente al resto de propuestas de Halloween en PortAventura World.

Cinco pasajes y nuevos espectáculos

Durante la temporada de Halloween, los visitantes podrán elegir entre cinco pasajes de terror de distinta ambientación: El Carnicero de Penitence, La Isla Maldita, La Muerte Viva, REC® Experience y Angkor: La Leyenda del Rey Caníbal.

La programación de 2026 también estrenará un nuevo espectáculo en el Saloon e incorporará nuevos personajes que recorrerán las calles de PortAventura Park. Las actuaciones y propuestas de entretenimiento estarán distribuidas por Mediterrània, SésamoAventura, México y Far West, acompañando al visitante durante toda la jornada.

La famosa niña de El exorcista reaparece en el Far West y con compañía este año. / Portaventura World

Halloween en PortAventura con niños

No toda la programación estará pensada para quienes buscan emociones fuertes. Las familias y los niños encontrarán actividades adaptadas a diferentes edades, como Truco o Trato, Día de los Muertos, la Halloween Parade y distintas propuestas de animación con personajes de calle.

Quienes prefieran una experiencia más intensa podrán enfrentarse también a La Maldición del Emperador, una scare zone en la que la ambientación y los personajes trasladan el terror directamente a las calles del parque.

Los personajes de SésamoAventura celebran su particular Halloween. / Portaventura World

La decoración temática se extenderá por las distintas áreas de PortAventura Park y se completará con propuestas gastronómicas especiales y productos exclusivos de Halloween. De esta forma, la celebración irá más allá de los pasajes y estará presente durante toda la visita.

PortAventura World fue uno de los primeros grandes destinos de ocio españoles en incorporar Halloween a su calendario, en el año 2000. En 2026 celebra 27 temporadas de esta cita, consolidada como una de las campañas temáticas más reconocibles del parque.