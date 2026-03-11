Enoturismo gastronómico: las bodegas en las que comer tras una cata

A pocos kilómetros de San Sebastián, rodeado de naturaleza y de viñedos, aparece Hika Bodega, un lugar muy especial donde disfrutar del txakoli y de la gastronomía vasca. Como si fuera una extensión natural de la bodega, el restaurante Hika dirigido por el cocinero Roberto Ruiz es un lugar donde se ensalza la cocina de la tierra, donde disfrutar de los productos de los caseríos y de recetas tan icónicas de la zona como las alubias de Tolosa o la parrilla vasca, además de su propuesta de menú degustación. Este es el lugar perfecto en el que comer tras una cata disfrutando los sabores de la tierra, los pescados del Cantábrico, las carnes de la zona y platos que hablan del entorno; una parada ideal para quienes buscan un enoturismo relajado, auténtico y profundamente ligado a los sabores del norte.