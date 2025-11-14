Viaja a Chinatown sin salir de Madrid: este es el único local de la capital que se ha colado en el ranking 'The World's 50 Best Bars'

El que tiene la posición más alta entre ellos es Sips, en Barcelona, que cuenta con un fuerte tercer puesto. Salmon Guru, por otro lado, baja hasta la posición 37 tras haber estado en el 23 el año pasado. Su mejor marca fue en 2023, año en el que obtuvo la posición 17. Sin embargo, aunque haya descendido en el ranking, Salmon Guru sigue siendo todo un descubrimiento para los amantes de la coctelería innovadora. Bajo una atmosfera cuidada y vibrante, la propuesta de Diego Cabrera invita a todo aquel que quiera disfrutar de la creatividad de sus bebidas a conocer la carta.