Si vas a estos bares de Barcelona, sentirás que entras en otro mundo

Potterheads ‘pixapins’, hemos encontrado vuestro paraíso en la capital. Seguro que alguna vez has soñado recibir una carta de admisión a Hogwarts, la Escuela de Magia y Hechicería. No os quiero quitar la ilusión, seguro que la recibiréis, pero aún no os ha llegado. Mientras esperáis, podeis pasar el rato en Pudding Coffee Shop: una cafetería ambientada en el universo de Harry Potter. El local está repleto de elementos del mundo creado por J.K. Rowling: banderas, escobas, lechuzas… Es el lugar perfecto para disfrutar de tés, tartas, y a juegos de mesa con amigos.