El trabajo soñado existe: Foster's Hollywood paga 1.000 euros por pasarse el día comiendo barbacoa americana

Hay ofertas de empleo que te hacen releer el anuncio dos veces. Esta es una de ellas. Foster's Hollywood —la cadena que lleva décadas siendo sinónimo de hamburguesas y aires yanquis en España— acaba de publicar, junto a InfoJobs, la vacante más envidiable del verano: Chief BBQ Fun Officer. El cargo suena importante. Las funciones, todavía más: presentarse en Madrid, sentarse a la mesa y disfrutar sin culpa de su nueva carta New American Barbecue. Mil euros netos por hacerlo.

Sí, has leído bien.

Fosters Hollywood presenta nueva carta. / Fosters Hollywood

La propuesta tiene una lógica muy concreta detrás. Cualquiera que haya organizado una barbacoa sabe de qué va esto: siempre hay alguien que no se sienta, que vigila las brasas, que sirve a los demás y termina comiendo cuando la carne ya se ha enfriado. Foster's Hollywood quiere darle la vuelta a ese papel. El Chief BBQ Fun Officer no va a preocuparse de nada. Va a llegar, va a pringarse y va a disfrutar de principio a fin. El único requisito para el puesto —y esto no es broma— es saber pasarlo bien de verdad.

Bajo esta premisa, la marca busca a alguien que represente ese espíritu: una persona que entienda la barbacoa como un plan para compartir, que viva la experiencia de principio a fin y convierta cada comida en un momento de disfrute. En definitiva, un/a Chief BBQ Fun Officer con un único requisito: saber disfrutar de verdad.

Lo que incluye el trabajo de tu vida

La experiencia tendrá lugar en un restaurante Foster's Hollywood de Madrid. Si el seleccionado viene de fuera, la empresa corre con los gastos de desplazamiento y alojamiento. Tampoco tendrá que ir solo: puede traer a dos personas de su elección. Nada de aguantar el plan en solitario.

¿Serás tu el nuevo Chief BBQ Fun Officer? / Fosters Hollywood

La jornada arranca con un welcome pack Foster's Lover para entrar en materia desde el primer momento, y continúa con una degustación completa de la carta New American Barbecue: brisket ahumado, roasted chicken, entrecot Angus, combos, sides y salsas. Una inmersión total en la parrilla americana, sin prisas y sin frío en el plato. Al terminar: los mencionados mil euros netos y, como remate, un año de platos New American Barbecue gratis.

El sabor de la auténtica barbacoa americana

Esta experiencia nace para presentar New American Barbecue, la nueva propuesta de Foster’s Hollywood que actualiza la parrilla americana con platos llenos de sabor. Una carta que une recetas clásicas de barbacoa con tendencias actuales, con opciones como combos variados, brisket ahumado, roasted chicken o entrecot Angus, acompañadas de sides y salsas que completan la experiencia. Un lanzamiento pensado para quienes buscan nuevas experiencias gastronómicas y disfrutar de la esencia de la barbacoa americana.