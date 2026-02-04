¿Quién dijo que las torrijas son solo para Semana Santa? Este rincón de Sevilla las sirve de colores, palomitas y Lotus los 365 días (y están increíbles)

¿Eres un apasionado de las torrijas, pero estás harto de solo poder comerlas en Semana Santa? Pues en Sevilla, este problema ya tiene solución con un nuevo negocio que ha abierto sus puertas en pleno Centro de la capital y que ofrece este postre típico los 365 días del año no solo en su versión más tradicional, sino de distintos sabores y colores.