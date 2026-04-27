Ni el marisco de O Grove, ni las ostras de Arcade: el tesoro marino más exclusivo de Galicia está en la Costa da Morte, se extrae a mano en acantilados imposibles y tiene un sabor único
Es uno de los platos más deliciosos de la gastronomía gallega y conseguirlo es casi tarea imposible.
Aparte de contar con paisajes y monumentos impresionantes, Galicia es uno de los paraísos gatronómicos españoles por excelencia. Marisco, ostras, pulpo a la gallega… todos ellos tienen algo en común, y es que consiguen que se te haga la boca agua. No obstante, sus platos no terminan ahí, pues hay uno que destaca internacionalmente.
Es considerado por muchos el tesoro marino más exclusivo de Galicia ya que, aparte de tener un sabor muy intenso y delicioso, cuenta con una calidad impresionante gracias al agua del que se recolecta y, por si no fuese suficiente, conseguirlo no es tarea sencilla. Es más, solo se puede encontrar en una zona de Galicia: en los acantilados de la Punta Roncudo, en la Costa da Morte.
Un plato con un sabor muy curioso
Se trata de los Percebes do Roncudo, conocidos como el “oro negro” de la Costa da Morte por su color oscuro y precio, ya que pueden alcanzar cifras como 65 euros el kilo. Como solo crecen en la costa de Morte, son uno de los productos más exclusivos y cotizados de la gastronomía gallega. Ahora bien, ¿a qué saben?
Si los pruebas, será inevitable que notes su sabor a yodo debido al hábitat natural de los percebes, ya que la Costa da Morte cuenta con unas aguas muy intensas y bravas. Otra de las razones por las que saben como lo hacen se debe a su dieta, ya que se alimentan filtrando las partículas nutritivas del agua cargada constantemente de minerales marinos. Tienen un sabor tan característico que será difícil que encuentres otro parecido.
Una recolección imposible
Los Percebes do Roncudo se extraen habitualmente 2 veces al año, en invierno y en verano. Además, no es una tarea sencilla para los encargados de arrancarlos, conocidos como los “percebeiros”, ya que se encuentran en acantilados rocosos con un mar tan fuerte que hace que sea casi imposible llevar a cabo su recolecta.
La estrella de la gastronomía gallega
Si a su impresionante sabor le sumas todo lo que conlleva conseguirlos, no es ninguna sorpresa que sean uno de los platos mejor valorados de la cocina española. Estos percebes son los más gruesos, sabrosos y macizos del mundo, y afortunadamente tenemos la suerte de vivir en un país en el que podemos degustarlos.
Si quieres probar unos con mucha calidad, debes dirigirte a Galicia, donde te servirán unos Percebes do Roncudo muy deliciosos. Se sirven cocidos, se comen con las manos y, ya que vas a Galicia, no dudes en probarlos acompañados de algún vino blanco de la zona como el Albariño.
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