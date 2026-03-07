El 'templo' de los bocadillos está en Sevilla desde hace 30 años: con 70 especialidades desde apenas un euro

El templo de los bocadillos está en Sevilla. Se trata de Bocatas Manolo, un lugar en el que la "tradición se respira" en cada bocado gracias a la dedicación y esfuerzo de Manolo, su propietario, que prepara y corta personalmente cada uno de sus ingredientes y sirve sus bocadillos recién horneados por un precio que apenas supera un euro.