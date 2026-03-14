'Sofía te cocina' y su receta viral de Montilla: "La gastronomía cordobesa va mucho más allá del flamenquín, el salmorejo y el rabo de toro"

El vídeo ha despertado numerosas reacciones entre los seguidores de la influencer, aprovechando algunos de ellos para expresar su orgullo por Montilla e incluso sus ganas de visitar el municipio. No en vano, la receta sirve también para reivindicar que la cocina de la provincia es muy diversa y tiene vida más allá de los platos más populares, como ella misma expresa: "La gastronomía cordobesa va mucho más allá del flamenquín, el salmorejo o el rabo de toro".