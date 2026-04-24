Lo siento Galicia, el mejor marisco de España (y el más barato) se come en este puerto de Huelva: es famoso por su gamba blanca, su mercado de abastos y una cocina marinera sin pretensiones

La costa onubense esconde un gran secreto: y no nos referimos a ninguna playa bonita, ni una cala escondida, ni ningún paisaje de cuento (aunque por su puesto los tiene). Tampoco es un hotel ni un pueblo con encanto, aunque podría ser cualquiera de estas cosas.

El gran secreto de las costas de Huelva está en el mar , en esa franja conocida como la Costa de la Luz, y no es otro que el marisco, la gran joya gastronómica que pocos conocen de esta privilegiada zona de la península todavía.

Adriana Fernández

Frente a destinos famosos por su marisco fresco y pescado recién capturado, como Galicia, siempre en boca de todos (dicho en el sentido más amplio del término), Huelva no es de los que suelen salir en los ránkings de destinos marineros. Sin embargo, debería, que por algo cuenta con el puerto pesquero más importante de toda Andalucía, que se dice pronto.

Huelva es mucho más que playas bonitas, como esta. / Istock

El puerto más importante de toda Andalucía

Isla Cristina, en Huelva, tiene el puerto de mayor importancia de toda la Comunidad y, además, es uno de los primeros a nivel nacional. Lo es tanto por el número de embarcaciones que cada día salen a faenar, como por la calidad de las capturas. Y eso es lo que más interesa a los viajeros que eligen los destinos por su nivel gastronómico.

En Isla Cristina se encuentran mariscos de primer nivel, siendo la gamba blanca uno de los manjares más preciados. Pero no el único: cigala, langostinos, chirlas, boquerones, lenguado, atún rojo, sardina, choco, dorada… además de las conservas y los salazones tan propios de esta zona de España. Basta un paseo por su mercado de abastos (que nadie se despiste, porque está escondido bajo un letrero de 'centro comercial') para comprobarlo.

El faro de Isla Cristina, todo un emblema de este destino marinero. / Istock / H. Oude Egberink

La mejor playa para comer marisco

Y si toda Isla Cristina es un paraíso del marisco, hay una playa que lo es todavía más. La encontramos al suroeste de la costa de la Luz, ese golfo que abarca las playas de Cádiz y Huelva antes de adentrarse en el Algarve portugés durante más de 200 kilómetros de playas arena dorada.

A diferencia del resto de Andalucía, cuyas costas están bañadas por el Mediterráneo, el océano Atlántico ha marcado durante muchos siglos los destinos de esta parte de la Comunidad, por la que pasaron fenicios, griegos, romanos y árabes, cada uno de ellos dejando su huella y su impronta.

Gambas blancas, sal y plancha, y ya. / Istock / v

Volviendo a Huelva, el destino que nos ocupa, las playas más famosas son las de Matalascañas y las de Mazagón. Pero tratándose de una escapada foodie y en clave gastronómica, la mejor es la playa de Islantilla, en Isla Cristina.

Es el mejor lugar para ir en busca de chiringuitos, parrillas y bares a pie de playa, muchos de ellos merecedores de premios y reconocimientos como los que ofrece la prestigiosa Guía Repsol con sus Soletes, esos distintivos que certifican la calidad de establecimientos en clave gastronómica.

Qué comer para llevarse un buen sabor de boca

Arroz marinero, gambas blancas a la plancha, bacalao (a la portuguesa o à brás, como hacen en la vecina Portugal), buey de mar, raya en pimentón, albóndigas de choco y gamba, atún rojo de almadraba, tataki con cuscús…

Y hasta propuestas en las que se fusiona el mar y la montaña, como el secreto ibérico al atún que preparan en el Mesón la Montanera, sin ir más lejos. Si después de esta enumeración no te han entrado ganas locas de viajar hasta Isla Cristina, lo tuyo no son los viajes gastronómico.