El secreto mejor guardado de Sevilla: el restaurante de toda la vida donde se come el serranito más famoso de la provincia

Y entre todos ellos, resalta un bar de Camas que ofrece el que para muchos sevillanos es el mejor serranito del territorio. El encargado de haber creado este auténtico emblema que los vecinos de la provincia no dejan de recomendar es Casa Quini, un restaurante de los de toda la vida, con la sencillez y la autenticidad de esos bares de siempre, situado a apenas 20 minutos de la capital.