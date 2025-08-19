Peregrinaje gastronómico a Santiago de Compostela: los mejores restaurantes de la ciudad
Una ciudad patrimonial convertida en epicentro espiritual donde disfrutar a través del paladar de la cocina de proximidad, el recetario gallego tradicional y nuevas propuestas que ponen a Santiago en el mapa de la gastronomía nacional.
Santiago de Compostela no es solo el culmen de una ruta milenaria y espiritual, la del Camino de Santiago; es también el punto de partida de un viaje a través del paladar en el que recorrer lo mejor de la cocina gallega.
Entre rúas empedradas, plazas emblemáticas, templos, conventos y palacios y un casco histórico Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, aparece una tradición culinaria que ha sabido reinventarse sin olvidar sus raíces. Tascas, mercados, tiendas gourmet y restaurantes gastronómicos son la prueba de que esta ciudad no solo alimenta el alma del peregrino, sino también el apetito de los gastrónomos más exigentes.
Tomando el pulso a la ciudad
En Santiago de Compostela todo comienza en su Mercado de Abastos, el segundo lugar más visitado de la ciudad después de su catedral. En sus stands, los mariscos vivos y los pescados recién llegados de la ría se entremezclan con las carnes gallegas con sello de Indicación Geográfica Protegida, las verduras de la huerta compostelana y los quesos artesanos de la zona, convirtiéndose no solo en un lugar en el que comprar, sino en un espacio de culto gastronómico cuya máxima expresión se descubre en el restaurante Abastos 2.0.
Amparado por los muros de granito del propio mercado, ocupando seis casetas, aparece este espacio donde la cocina de mercado y el producto de la mejor calidad de la zona son las señas de identidad de su carta. Su propuesta, que se divide entre comedor, barra y terraza, atrae a diario tanto a locales como a peregrinos y turistas que buscan un lugar donde disfrutar del producto gallego en formato informal.
Recetario tradicional
Un poco más alejado del centro, en el barrio de San Pedro, aparece un lugar donde el recetario gallego tradicional es la seña de identidad; se trata de Pampín Bar, una taberna convertida en templo gastronómico icónico de la ciudad a la que los comensales acuden a disfrutar de la cocina gallega de siempre. En formato menú con precios contenidos, Tradición y Degustación, se pueden probar algunas de sus recetas más conocidas, como el brioche con tartar de solomillo y anchoa, su ensaladilla —mejor ensaladilla de España 2024—, su escabeche o la tradicional receta local de carne ó caldeiro, una carne guisada a la manera tradicional que se acompaña de patatas y hortalizas aderezadas con pimentón dulce y picante.
Siguiendo con la misma estela del recetario local, y en la misma zona de la ciudad, está A Moa, un restaurante donde los proveedores gallegos y sus productos de temporada son los protagonistas de los platos. Con tres espacios diferenciados, cuenta también con tres propuestas para el disfrute de todos los públicos: barra de tapeo, menú semanal de martes a viernes y menú a la carta. Además, todos ellos cuentan con opciones veganas y vegetarianas, permitiendo que todos los comensales puedan disfrutar de su cocina. No puede faltar sobre la mesa el hummus de maíz, las croquetas de pulpo á feira, los mejillones de la ría de Arousa en salsa marinera, las volandeiras con salsa de limón, alguna de su pesca del día o la costilla de ternera ecológica de raza autóctona gallega.
Alta cocina con sello Michelin
Además de tradición, Santiago de Compostela también brilla con fuerza en el ámbito de la alta cocina. En esta área, hay un nombre femenino que destaca por encima del resto: Lucía Freitas, la gran embajadora de la capital gallega y de toda su comunidad autónoma. En A Tafona, con una estrella Michelin, la chef habla de Galicia, de su costa y su huerta a través de dos menús degustación centrados en la cocina moderna con base regional y producto local.
Si lo que se busca es disfrutar de una carta con tapas, raciones y platos a compartir, hay que visitar Lume, la propuesta más desenfadada y relajada de Freitas, con platos centrados en el producto local, como los berberechos al ajo, los mejillones rabiosos XO, el salpicón acevichado o el torrezno de cerdo celta con aguachile e hinojo.
A pocos pasos de allí, con aire juvenil, la misma filosofía y una estrella Michelin colgando de su fachada, aparece Simpar, el refugio donde Áxel Smyth y Claudia Merchán —Premio Cocineros Revelación en Madrid Fusión 2025— defienden una cocina que se construye cada día con los productos que les llegan del mercado. Fresca, elegante y con mucha base gallega, su objetivo es divertirse desde los fogones sin perder creatividad mientras los comensales disfrutan en mesa degustando cada una de sus creaciones. El vino es otro de los fuertes de la casa; una apuesta por un maridaje único que hace paradas en las bodegas más icónicas de su región, incluyendo también etiquetas únicas de espumosos o rosados y terminando por hacer gala de los reconocidos vinos de Jerez.
Oda al vino
No se puede hablar del potencial gastronómico de Santiago de Compostela sin mencionar el vino gallego. Las cinco denominaciones de origen de Galicia –Rías Baixas, O Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei– están muy presentes en las cartas de vinos de la ciudad, pero también a nivel nacional y en el extranjero, donde a los caldos de esta región se les rinden auténticas pleitesías en los maridajes. De ahí que no pueda faltar en un recorrido por la capital gallega una parada en Xénese. Bar de Viños, un pequeño local dedicado a las etiquetas de la zona en donde nunca falta una pequeña oferta de raciones que acompañen el disfrute de la bebida.
Dulce final
La repostería compostelana también tiene mucho que decir en el ámbito gastronómico de la ciudad. Más allá de la omnipresente tarta de Santiago (de base de almendra y con IGP), aparecen dentro del imaginario de dulces típicos locales las pedras de Santiago, la larpeira o bolla dulce gallega y la bica gallega, su bizcocho típico de la región.
Pero hay un lugar en donde tradición y modernidad se fusionan para elevar la experiencia a la máxima exponencia, A Café; un obrador de proximidad y temporada donde los dulces, el brunch y el café de especialidad hace que cada día peregrinen los amantes de los desayunos para disfrutarlo por todo lo alto en pleno centro.
Los mejores restaurantes de Santiago de Compostela
ABASTOS 2.0
Tras 15 años de vida, con Iago Pazos al frente, Abastos 2.0 se ha convertido en un lugar de referencia de la gastronomía gallega. Aquí el producto es el que manda, y su calidad superior la que hace que los comensales se enamoren de esta cocina que, ahora más que nunca, habla de la tradición gallega y de materias primas locales a través de sus elaboraciones. Y es que, ya sea para disfrutar del aperitivo o de un menú ad hoc, este local se ha convertido en parada obligatoria en el centro de Santiago.
A Café
Con el objetivo de hacer más barrio, aparece en escena esta pequeña cafetería y obrador donde cada día elaboran panes, dulces y platos salados para que los comensales disfruten del mejor desayuno y brunch de la ciudad. Con una carta liderada por el café de especialidad, que hace espacio a los vinos, la kombucha y los zumos, su repostería se entremezcla con elaboraciones saladas preparadas siempre con productos de proximidad y temporada. Un lugar en el que coger fuerzas para comenzar el día en Santiago de Compostela.
Pampín Bar
En el tradicional barrio de San Pedro aparece esta icónica taberna que recibe a los comensales como si llegasen a su propia casa. Aquí la cocina casera gallega es el eje que guía toda la propuesta de su carta mientras los sabores de la infancia y las recetas de siempre, sumados a las materias primas de la zona, se convierten en los protagonistas de los platos. Sus dos menús degustación permiten a los comensales disfrutar de un viaje a través de los sabores locales y de sus elaboraciones más míticas.
Xénese. Bar de Viños
A pocos pasos de la Plaza de la Universidad, aparece un pequeño templo de culto al vino; un bar de vinos y sidras con etiquetas únicas que van cambiando y evolucionando para el disfrute de todos sus asiduos. En su interior se hacen presentaciones de vinos, catas formativas de iniciación al vino, catas verticales y guiadas. Y cuenta con una pequeña (y deliciosa) carta de picoteo para acompañar el maridaje.
A Tafona
Con una estrella Michelin, Lucía Freitas ha puesto en el centro de todas las miradas de los amantes de la gastronomía la ciudad de Santiago. Su cocina, centrada en la tierra y en los productos gallegos provenientes del mar y el campo, se entrelazan con una filosofía de trabajo que pone en valor al sector primario de la zona, su legado, su riqueza culinaria y el producto gallego.
Simpar
Posicionado como uno de los restaurantes obligatorios en Santiago, su cocina gira en torno a los productos de temporada y al ADN gallego; tanto es así, que su menú cambia a diario en función de las materias primas que les llegan cada mañana de la mano de sus proveedores.
Una muestra de innovación, creatividad y puesta en escena que Áxel Smyth y Claudia Merchán defienden desde este local ubicado en una de las calles más emblemáticas.
