Peregrinaje gastronómico a Santiago de Compostela: los mejores restaurantes de la ciudad

Siguiendo con la misma estela del recetario local, y en la misma zona de la ciudad, está A Moa, un restaurante donde los proveedores gallegos y sus productos de temporada son los protagonistas de los platos. Con tres espacios diferenciados, cuenta también con tres propuestas para el disfrute de todos los públicos: barra de tapeo, menú semanal de martes a viernes y menú a la carta. Además, todos ellos cuentan con opciones veganas y vegetarianas, permitiendo que todos los comensales puedan disfrutar de su cocina. No puede faltar sobre la mesa el hummus de maíz, las croquetas de pulpo á feira, los mejillones de la ría de Arousa en salsa marinera, las volandeiras con salsa de limón, alguna de su pesca del día o la costilla de ternera ecológica de raza autóctona gallega.