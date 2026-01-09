Ni San Sebastián, ni Granada: la verdadera capital de las tapas de España tiene barras premiadas, Bienes de Interés Cultural y un carácter especial

El tapeo continúa hacia El Val, donde La Postal se ha ganado su fama con un pincho de tortilla jugoso y sabroso, de los que no necesitan presentación. Más cerca de la Catedral, el nivel no baja; todo lo contrario. La Cárcava destaca por sus tostas bien trabajadas y El Farolito sigue siendo un clásico con sus croquetas y sus conocidas zapatillas, ideales para compartir. Por su parte, hay un nombre que aparece siempre en las conversaciones. Trasto y su Pucela Roll, una tapa que no solo ganó el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, sino también varios certámenes internacionales. Es un buen resumen de la ciudad; técnica bien aplicada, sabor reconocible y cero artificio innecesario.