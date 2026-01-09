Ni San Sebastián, ni Granada: la verdadera capital de las tapas de España tiene barras premiadas, Bienes de Interés Cultural y un carácter especial
Barras con nivel, patrimonio protegido, vino de aquí y terraceo incluso en invierno: así se come en Valladolid.
En Valladolid no se sale a tapear por casualidad, se sale porque toca. Porque hace frío, sí, pero también porque aquí la tapa es una costumbre seria, casi una forma de entender la vida. No se viene a improvisar ni a 'picotear algo rápido'; se viene a probar, comparar y decidir. Y eso se nota en cuanto te apoyas en una barra.
Quizá tenga que ver con el carácter castellano, poco dado a adornos innecesarios. O con la certeza de que lo bueno no necesita demasiadas explicaciones. El caso es que Valladolid se ha ganado su fama tapa a tapa, sin buscar titulares grandilocuentes y sin perder el norte.
Cuando la tapa dejó de ser un aperitivo
El punto de inflexión llegó en 2005, con la creación del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas. Desde entonces, Valladolid no solo conserva una tradición, también la examina. Aquí se prueba, se corrige y se descarta sin sentimentalismos. Lo que no funciona desaparece. Lo que funciona, se queda.
Esa exigencia constante ha convertido la ciudad en una especie de escuela informal de la tapa. Muchos bares trabajan cada pincho como si fuera un plato de restaurante, pero sin solemnidad ni precios desorbitados. Técnica, sabor y sentido común.
Tapear entre piedras que son Bien de Interés Cultural
Una de las particularidades de Valladolid es que el tapeo transcurre entre edificios que forman parte de la historia del país. El casco histórico concentra varios Bienes de Interés Cultural que no funcionan como decorado, sino como parte del paisaje cotidiano. La Iglesia de San Pablo, con su fachada gótica isabelina; el Colegio de San Gregorio, hoy Museo Nacional de Escultura y uno de los grandes ejemplos del gótico civil español; el Palacio de Santa Cruz, ligado a la Universidad y considerado uno de los primeros edificios renacentistas del país; o la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, inacabada pero imponente, marcan el eje urbano.
Tapear en Valladolid es hacerlo entre monumentos protegidos, sin solemnidad ni distancia. Aquí el patrimonio no se visita, se atraviesa de camino al siguiente bar.
Tapa a tapa
El recorrido suele arrancar en los alrededores de la Plaza Mayor y la calle Coca. En El Corcho o El Ceyjo, las croquetas son una declaración de principios; cremosas, bien hechas y sin experimentos raros. Muy cerca, La Tasquita lleva años clavando sus bocaditos y su tosta de gambas, de esas que parecen sencillas hasta que te das cuenta de que todo está en su punto.
A pocos metros, Los Zagales aportan la parte más creativa. Sus trampantojos, premiados dentro y fuera de España, han demostrado que se puede innovar sin perder identidad. Justo al lado, Jero representa la constancia: una barra variada, regular y siempre fiable. En el mismo paseo aparecen La Sepia, donde la sepia es protagonista sin más explicaciones, y Daicoco, cuya ensaladilla rusa genera debates serios entre parroquianos.
El tapeo continúa hacia El Val, donde La Postal se ha ganado su fama con un pincho de tortilla jugoso y sabroso, de los que no necesitan presentación. Más cerca de la Catedral, el nivel no baja; todo lo contrario. La Cárcava destaca por sus tostas bien trabajadas y El Farolito sigue siendo un clásico con sus croquetas y sus conocidas zapatillas, ideales para compartir. Por su parte, hay un nombre que aparece siempre en las conversaciones. Trasto y su Pucela Roll, una tapa que no solo ganó el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, sino también varios certámenes internacionales. Es un buen resumen de la ciudad; técnica bien aplicada, sabor reconocible y cero artificio innecesario.
Vino de aquí, como tiene que ser
Y, aprovechando que 'el Pisuerga pasa por Valladolid', conviene hablar de lo que se bebe. Porque aquí el vino no acompaña, participa. Rodeada por denominaciones como Ribera del Duero, Rueda y Cigales, la ciudad bebe bien casi sin darse cuenta.
Para quien quiera ir un paso más allá, hay referencias claras y contrastadas. Bodegas Matarromera, Protos, Pago de Carraovejas o Abadía Retuerta en Ribera del Duero; Belondrade o José Pariente en Rueda; y los claretes de Cigales, que viven un momento de reivindicación. Todo eso se refleja en las cartas de los bares, donde el vino se sirve sin ceremonia, pero con criterio.
Frío sí, pero con terraza
Aunque el invierno aprieta, Valladolid es una ciudad de terraza. Bien abrigados, con estufas y una copa de vino en la mano, muchos vallisoletanos siguen tapeando al aire libre incluso cuando el termómetro baja. es costumbre. El frío no se evita, se asume. Y la terraza forma parte del ritual.
Castilla también se lee
Valladolid se entiende mejor si se mira con calma. Miguel Delibes, que hizo de esta ciudad y de Castilla el centro de buena parte de su obra, supo retratar como pocos esa sobriedad cotidiana, poco amiga del exceso y muy atenta a lo esencial. Esa mirada sigue viva en las barras vallisoletanas; aquí no se adorna lo que ya está bien hecho.
Valladolid no intenta competir con nadie, tampoco lo necesita. Su fuerza está en la constancia, en la naturalidad y en ese equilibrio entre historia, barra y calle. Ya sabéis, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y aquí, con una tapa bien puesta sobre la barra, sobran las explicaciones.
Síguele la pista
Lo último