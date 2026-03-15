Sabor a España, la empresa familiar de Lucena que conquista el ranking europeo del Financial Times

La compañía no solo figura por tercer año consecutivo en esta clasificación europea, sino que se sitúa como la cuarta empresa española con mayor crecimiento de ingresos entre 2021 y 2024 y la primera andaluza del listado, consolidando a Lucena y a la provincia de Córdoba en el mapa del dinamismo empresarial europeo. Las cifras avalan esa evolución. De 2021 a 2024 ha pasado de 2,5 a 22 millones de ganancias, de emplear a 92 personas a tener una plantilla de 420 trabajadores, según Financial Times.