La ruta gastronómica favorita de Pepe Rodríguez se hace por Castilla-La Mancha y empieza en "una maravillosa barra donde te atienden extraordinariamente bien”
De tomar el aperitivo de pie en La Ponderosa hasta cerrar el viaje en su propio restaurante de Illescas: repasamos las paradas imprescindibles del Chef español.
José Javier Rodríguez Rey, conocido como Pepe Rodríguez es un famoso cocinero español y chef del restaurante “El Bohío”, en Illescas y que cuenta con una estrella Michelin recibida en 1999. Aunque la mayoría le conoceréis por ser parte del jurado de la edición española de MasterChef. Su amor hacia la cocina le ha llevado a recibir numerosos premios como el Premio Nacional de Gastronomía en 2010 y el título al mejor cocinero del año 2010.
Una de las rutas gastronómicas del cocinero se hace por Castilla-La Mancha y empieza en un restaurante de cuenca conocido como “La Ponderosa”, situado en el centro de la ciudad en la calle de San Francisco, conocido en el ámbito gastronómico nacional por la calidad de su producto de temporada, sus escabeches, guisos tradicionales y el trato en barra. Pepe siempre se ha referido a este bar como uno de los mejores y donde se siente como en casa, según declaró en varias entrevistas por varios medios digitales, “una maravillosa barra donde te atienden extraordinariamente bien”.
Cómo disfrutar de La Ponderosa, el favorito de Pepe Rodríguez en Cuenca
Situado en la Calle San Francisco, 20 y ganador de un Solete de la Guía Repsol, la famosa ruta gastronómica por Castilla-La Mancha del jurado de MasterChef empieza en “La Ponderosa”, un famoso restaurante de la ciudad de cuenca que por menos de 35 euros por persona podrás disfrutar de sus platos de alta calidad y de sabor excepcional.
Con más de cuatro décadas de historia y fundado por los hermanos Ángel y Rafael Millan Cañas, es un local alargado centrado exclusivamente en su barra. Una peculiaridad es que no tiene comedor con mesas tradicionales, históricamente se comía de pie, aunque cuentan con algunos taburetes y repisas de apoyo. Su funcionamiento se basa en el producto fresco del día que canta y recomienda Ángel detrás de la barra.
Sus destacados productos de temporada y de la tierra son sus destacadas setas, tomates seleccionados, queso manchego cortado al momento, jamón ibérico y chacinas de la zona. Aunque se encuentre en el interior, destaca por traer marisco fresco diario como la gamba roja, percebes, quisquilla cocida o boquerones. Y por último, su amplia selección de vinos por copas y botellas, con especial protagonismo de etiquetas de Castilla-La Mancha y denominaciones clásicas españolas.
Cinco provincias y un mismo sabor
Su ruta gastronómica no termina aquí, sino que este bar de Cuenca es solo el principio. Continúa hacia el sur haciendo parada en Oba, en Casas-Ibáñez, concretamente en Albacete. Este bar de Javier Sanz y Juan Sahuquillo es reconocido por recuperar recetas y productos clásicos de La Manchuela. En Ciudad Real, señala paradas vinculadas tanto al producto cinegético como a la cocina de raíz, haciendo mención en restaurantes como Retama o Coto de Quevedo.
En Guadalajara, hacia el norte destaca lugares enfocados en la cocina de territorio y el entorno rural, como Molino de Alcuza, donde es muy famoso su cereal y los productos de la Sierra. Y por último cierra en Casa, en Toledo donde menciona varios referentes de la cocina como Iván Cerdeño y, por supuesto, su propio restaurante familiar donde reúne las mejores recetas tradicionales manchegas, El Bohío.
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