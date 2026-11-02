La ruta gastronómica favorita del chef José Andrés se hace por Asturias: "El marisco de la costa, la sidra de los prados, los quesos de las montañas"

José Andrés nació en Mieres del Camín, un pueblo al sur de Oviedo, en una familia que no era asturiana. Su madre venía de Barakaldo y su padre de Teruel, y los dos eran enfermeros. "Creo que ahí entendí por primera vez lo que es ayudar a la gente", ha escrito el cocinero, que décadas después fundaría World Central Kitchen. Con seis años, la familia se mudó a Santa Coloma de Cervelló, cerca de Barcelona, pero Asturias se quedó con él.

Mieres del Camino, el pueblo donde nació el chef José Andrés. / Istock

En su newsletter, en una entrega titulada "La tierra donde nací, Asturias", propone a sus lectores un viaje por "un antiguo reino entre las montañas y el mar", y lo resume en una frase que sirve de mapa: "El marisco de la costa, la sidra de los prados, los quesos de las montañas". Buena parte de ese recorrido lo hizo en 2018 con Anthony Bourdain, para el programa 'Parts Unknown'. "Iba a enseñarle el lugar donde nací", contó entonces.

Adriana Fernández

El marisco de la costa

La ruta empieza junto al Cantábrico, en Avilés. Es la única dirección de restaurante que José Andrés da en su newsletter: Casa Lin, en la avenida de los Telares. Allí sentó a Bourdain delante de erizos de mar, centollo y percebes, regados con sidra. Hoy sigue siendo una de las casas más concurridas de la ciudad, con el marisco, los arroces y la fabada como reclamo.

Avilés, la primera parada de la ruta gastronómica. / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

Desde la costa, dice el cocinero, siempre se ven al fondo los Picos de Europa, "tan asombrosos como los Alpes o las Rocosas".

La sidra de los prados

El segundo tramo vuelve a Mieres. En el centro del pueblo está la plaza del Requexu, que hacia 1900 era el mercado de ganado y hoy está rodeada de terrazas bajo casas con corredor. A su entrada, una estatua del escanciador recuerda el gesto que define Asturias: el brazo en alto, el vaso abajo y la sidra cayendo desde arriba para airearse. Cuando el cocinero vuelve con su familia, la plaza es parada obligada. Con Bourdain comió en una sidrería del pueblo, Ca'Laura, guisantes con jamón, mejillones y un filete con queso azul.

La sidra asturiana está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad / Istock

Esa forma de beber es ya patrimonio de todos. En diciembre de 2024, la Unesco declaró la cultura sidrera asturiana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en una reunión celebrada en Asunción (Paraguay). Las costumbres ligadas a la sidra natural se documentan en Asturias al menos desde la Alta Edad Media.

Por el camino, el cocinero recuerda también el idioma: "¡Hasta tenemos nuestra propia lengua, el asturiano!". Su consejo es escucharlo en los centros de Oviedo o de Gijón.

Una parada por Gijón para escuchar el asturianu. / Istock

Los quesos de las montañas

La última etapa sube a los Picos de Europa. Asturias produce más de 42 variedades de queso, lo que la ha convertido en la mayor mancha quesera de Europa, y cuatro de ellos tienen Denominación de Origen Protegida: Cabrales, Gamonéu, Afuega'l Pitu y Casín. El Cabrales, el más famoso, madura entre dos y cuatro meses en cuevas de montaña del concejo de Cabrales y de tres pueblos de Peñamellera Alta. Con Bourdain, José Andrés visitó una quesería para probarlo en su origen.

Vista de un pueblo en el concejo de Cabrales. / Istock

En esa misma comarca está Bulnes, una aldea que no tiene carretera. Hasta 2001, solo se llegaba a pie, en dos horas de subida desde Poncebos. Ese año se inauguró un funicular que recorre 2,2 kilómetros por un túnel excavado bajo la montaña. En el Bar Guillermina, cocinero y presentador comieron fabada de montaña con sidra.

No te puedes ir sin probar su famosa fabada asturiana. / Istock / ASIFE

La fabada es el plato que José Andrés elige para cerrar su recomendación. Fabes, chorizo, morcilla, tocino, pimentón y ajo: "contundente y sustanciosa, perfecta para comer cuando haces senderismo por la montaña". Para llegar, aconseja volar a Madrid y alquilar un coche: cuatro horas y media de carretera hasta Asturias que, en sus palabras, "merecen la pena, sin duda".