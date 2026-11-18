No es raro que los genios tengan una anécdota de "revelación", un momento en el que todo coincide y su propósito se hace repentinamente evidente. En su caso tenía diez años, cuando una comida de cumpleaños le cambió la vida. Su familia, tal y como acostumbraban, les llevó a su hermano y a él a probar un restaurante, en esta ocasión la casa de Abraham García, Viridiana: "Esa sensación de estar ante algo nuevo es mi sensación favorita en la vida", explicaría más adelante. Aquella mezcla experimental le había cambiado la vida y desde entonces todo fue claro, aunque no para todo el mundo. Cuando le dijo a su padre que algún día tendría un restaurante famoso, la respuesta fue tajante: "cuando los cerdos vuelen".

Adriana Fernández

Hoy aquel niño firma como Dabiz Muñoz. Su restaurante, DiverXO, tiene tres estrellas Michelin desde 2013 y entre 2021 y 2023 encabezó tres años seguidos la lista de The Best Chef Awards como mejor cocinero del mundo. Pero curiosamente sus recomendaciones fuera de casa se parecen poco a su cocina y hablan de un arroz con bogavante en un barrio obrero de Madrid, de los restaurantes donde aprendió y, sobre todo, de un puerto de pescadores del norte de Menorca, donde una caldereta le arrancó uno de sus elogios más rotundos.

Cala Fornells pintorescas villas y playas en la costa mediterránea / Istock

Una caldereta "insuperable" en el norte de Menorca

Fornells es un pequeño pueblo de pescadores del municipio de Es Mercadal, en la isla balear de Menorca. Marcado por sus casas blancas asomadas a una bahía cerrada, está considerada la capital gastronómica de la isla, precisamente por este guiso. La caldereta se prepara con un sofrito de tomate, cebolla, pimiento, ajo y hierbas en el que se cuece la langosta, y se sirve con rebanadas de pan tostado para mojar en el caldo.

Tras una de sus visitas a la isla Reserva de a Biosfera, el cocinero publicó en sus redes sociales una foto de la caldereta de langosta de Sa Llagosta, en el puerto de Fornells, con un comentario que, ante la duda, ya lo dejaba claro: "No recuerdo una caldereta de langosta mejor que esta. Es insuperable". El restaurante, con la cocina dirigida por el chef David Coca y reconocido con un Sol de la Guía Repsol, ha hecho de la langosta su seña de identidad, y además de la caldereta la sirve salteada, gratinada con alioli, a la brasa, hervida o al horno.

Además, si te decides a probarla, tienes un pequeño paseo esperando antes o después de la comida, hasta la Torre de Fornells, una antigua torre de defensa que los británicos levantaron para vigilar la entrada a la bahía, y hasta los restos del castillo de San Antonio, que ya funcionaba como fortaleza a mediados del siglo XVII, cuando los piratas atacaban con frecuencia esta costa.

Puerto del pueblo de Fornells en Menorca / Istock

El arroz de las celebraciones en La Elipa

La otra recomendación que más repite Muñoz está en La Elipa, un barrio humilde del este de Madrid, y tiene mucho de recuerdo familiar. En la calle Marqués de Corbera abre sus puertas La Paloma II, una casa de comidas de toda la vida con ocho mesas dentro y dos terrazas, a la que el cocinero iba de niño con sus padres cuando había algo que celebrar.

Su plato estrella es el arroz con bogavante, que se sirve en raciones generosas, de las que dan para compartir entre varios, por unos 25 euros por persona. Muñoz lo contó en el programa 'Play Gastro', de la Cadena SER, con una frase muy suya: "El arroz con bogavante está de locos".

De Viridiana a Londres

La ruta de Muñoz pasa también por los lugares donde se formó. Después de aquel cumpleaños, Viridiana se convirtió en una de sus primeras escuelas, porque fue uno de los restaurantes madrileños en los que trabajó al empezar, junto a Catamarán y Chantarella. La casa de Abraham García cerró definitivamente con la última cena de Nochevieja de 2023, después de casi medio siglo.

Desde las afueras de Madrid, el joven cocinero se marchó a Londres, donde trabajó en restaurantes de cocina asiática como Hakkasan, Nobu y Nahm. De Hakkasan dijo que fue una experiencia que le voló la cabeza, porque en España nadie reinterpretaba entonces la cocina china, y de aquellos años nació también su pasión por Asia, a la que volvió cada verano durante unos quince años. En Londres sigue uno de sus restaurantes favoritos, Gymkhana, en Mayfair, que considera el mejor indio del mundo, incluida la propia India.

Restaurante DiverXO / Tripadvisor / facildre

En 2007 volvió a Madrid para abrir DiverXO, y su lista de favoritos se fue ampliando con el Asador Etxebarri, en el valle de Atxondo, en Bizkaia, o Lera, en Castroverde de Campos, en Zamora, conocido por sus platos de caza. Pero cuando habla de aquellos primeros viajes a Asia, la frase que repite es otra: "La primera vez que fui a Hong Kong, Bangkok y Singapur, sentí que pertenecía allí".