La ruta más bonita y suculenta de Italia se hace por la Toscana: siguiendo el rastro de la trufa blanca y la negra

Desde la llamada Spoleta, una bancada de piedra que bordea el mirador y donde los vecinos se sientan al atardecer para “hacer la radiografía” de cuantas personas pasen por ahí, en días claros veremos la isla de Córcega. Los sábados es día de mercado. En el centro de la ciudad medieval, en la Piazza dei Priori, se levanta desde 1208 el Palazzo dei Priori, ayuntamiento, imponente testimonio del esplendor del pasado (que nos recordará a la Piazza de la Signoria de Florencia) que bien vale una visita porque sus tres pisos contienen memoria arquitectónica romana de altos vuelos. Lo mismo ocurre con la catedral, consagrada en 1120, y su vecino baptisterio. Que en la carta del restaurante L’Osteria dei Fornelli haya un apartado dedicado íntegramente a piatti con tartufo nero (platos con trufa negra) da la medida de la importancia del producto. Ante tanta belleza, lo sensato es olvidar el resto de la carta (y del mundo) y decidirse entre Gnudi Burro e salvia con tartufo nero, Tagliatelle con tartufo nero, Pici cacio e pepe con tartufo nero, Tagliata di manzo con tartufo nero, Filetto di manzo con tartufo nero… o pedirlo todo, porque como ocurre a menudo con el deseo, ante la trufa lo más racional es la locura, así que... avanti.