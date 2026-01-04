Mañana habrá colas kilométricas para comprar el roscón de pistacho más codiciado de España: relleno de una deliciosa crema de pistacho y chocolate blanco, es una elaboración única
Una nueva propuesta que promete gustar hasta a los paladares más exquisitos.
A lo largo de este último año hemos visto el impresionante auge de los productos acompañados de pistacho, siendo el chocolate el que más éxito ha tenido de todos (¡el famoso Dubai Chocolate que estos meses ha estado apareciendo por todos los rincones de Internet!).
No es de extrañar que todos estos alimentos hayan sido tan exitosos, ya que el pistacho es verdaderamente uno de los frutos secos más deliciosos que podemos encontrar, y me pelearé con cualquiera que diga lo contrario. Esa textura como mantecosa, y ese delicioso sabor dulce, que a veces tiene un toque salado, … Tenemos tanto que agradecerles a los romanos, pues sin ellos no tendríamos semejante manjar en España.
Un roscón para gobernarlos a todos
En muy poquitos días llegan, por fin, los Reyes Magos y, como manda la tradición, el dulce con el que se celebra su llegada es el delicioso roscón de Reyes, con su fruta escarchada y su relleno de nata o crema. Pero este año, debido a la nueva moda del pistacho, hay un nuevo sheriff en la ciudad.
Desde Madreamiga, cadena de obradores artesanales en Madrid que este 2025 quedó en segunda posición en el concurso del Mejor Roscón de Reyes, lo han visto claro, y estas Navidades han apostado por un nuevo roscón relleno de pistacho.
Esta nueva interpretación del dulce tradicional está elaborada con pistacho 100% nacional, que sirve de base para elaborar la suave crema de pistacho y chocolate blanco con la que se rellena el bizcocho del roscón. Su elaboración conlleva unas 24 horas de trabajo, 18 de las cuales se emplean dejando que la masa repose en frío. Además, en vez de las típicas frutas confitadas, el roscón va cubierto por una crujiente ralladura de pistacho y piezas de naranja confitada a mano.
Las alternativas
Por si se diera el caso de que, cuando vayas a alguno de los obradores de Madreamiga, no les quedase ningún roscón de pistacho (puesto que se trata de una edición limitada), ten en cuenta que también ofrecen mangas de pistacho elaboradas en el propio obrador, por lo que cada persona puede rellenar su roscón al gusto. Junto con esta manga, ofrecen también mangas de nata y trufa.
Pero si eres de los que prefiere los clásicos, en Madreamiga también tienen el roscón de Reyes de toda la vida, considerado su producto estrella con diferencia. Las naranjas que utilizan, aparte de estar confitadas a mano por ellos mismos, son ecológicas, y la masa madre, elaborada a base de las mejores harinas gallegas, es de cultivo propio.
Otra opción, si se da el caso de que sois pocos en casa, o simplemente te apetece un trocito pequeño de roscón y nada más, en los obradores también podrás encontrar la bola de roscón, que vendría a ser una versión del roscón en miniatura.
Así que ya sabes, si todavía no sabes donde comprar tu roscón de Reyes para este año, no dudes en acercarte a alguno de los obradores de Madreamiga que hay repartidos por la ciudad de Madrid.
Síguele la pista
Lo último