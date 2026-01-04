Mañana habrá colas kilométricas para comprar el roscón de pistacho más codiciado de España: relleno de una deliciosa crema de pistacho y chocolate blanco, es una elaboración única

No es de extrañar que todos estos alimentos hayan sido tan exitosos, ya que el pistacho es verdaderamente uno de los frutos secos más deliciosos que podemos encontrar, y me pelearé con cualquiera que diga lo contrario. Esa textura como mantecosa, y ese delicioso sabor dulce, que a veces tiene un toque salado, … Tenemos tanto que agradecerles a los romanos, pues sin ellos no tendríamos semejante manjar en España.