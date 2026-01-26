El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera

Si no eres muy fan de las verduras, no te preocupes, este restaurante sigue siendo para ti. Aquí podrás probar lo mejor del mar y la tierra de la zona con una vuelta de tuerca a las recetas más icónicas de la cocina gallega. Como destaca el periodista del periódico británico: «Su tierno pulpo a feira se corona con puré de patata y pimentón, sus vieiras están perfectamente asadas a la parrilla, e incluso se puede probar solomillo de ternera curado de la Sierra».