El restaurante de Sevilla especializado en postres de autor que está incrustado en una cueva y recrea la Alcalá de Guadaíra del siglo XIX

La "primera postrería de toda Andalucía" se encuentra en Sevilla. Así lo aseguran los propios dueños de un negocio especializado en postres de autor que se han convertido en una de las paradas imprescindibles de los amantes del dulce gracias a sus innovadoras creaciones y la belleza de su establecimiento, incrustado en una cueva y localizado en una antigua finca del siglo XIX.