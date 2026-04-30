El restaurante de Sevilla con medio siglo de vida en el que puedes encontrar a Zidane, Juanes, Pastora Soler y Carlos Herrera: "Uno de los mejores lugares para comer en la capital"

A apenas cien metros de la Real Maestranza y el río Guadalquivir, se encuentra un restaurante considerado un referente de la cocina tradicional andaluza que arrancó su actividad en 1977 y que, desde entonces, se ha convertido en un imprescindible de sevillanos, visitantes y figuras de la talla de Zidane, Juanes, Pastora Soler, Bárbara Rey, Carlos Herrera o Antonio Carmona. Se trata del restaurante El Cairo, un negocio con medio siglo de vida y una de las cartas más cuidadas de la ciudad.

Fue en noviembre de 1977 cuando Juan Luis Salas, el padre del actual propietario, puso en marcha este restaurante que en sus inicios apenas estaba formado por un pequeño local de 50 metros cuadrados en la esquina de Reyes Católicos con Pastor y Landero, en lo que antes había sido un taller de bicicletas.

Adriana Fernández

De un pequeño local a un emblema de la cocina tradicional sevillana

Pero, con el paso de los años, este negocio amplió su tamaño y oferta, convirtiéndose en todo un emblema de la cocina tradicional gracias a sus materias primas de "excelente calidad", tal y como han indicado desde el propio negocio.

"Desde que abrió en 1977, se ha hecho con una selecta clientela, nacional e internacional, que le ha posibilitado crecer y consolidarse entre los principales restaurantes de la ciudad", han señalado desde el restaurante.

Zidane, Juanes o Pastora Soler, entre sus clientes más conocidos

Una clientela entre la que se pueden encontrar a personalidades como el exfutbolista y entrenador Zinedine Zidane o los cantantes Antonio Carmona, Pastora Soler, Juanes, Manu Tenorio, Hugo Salazar, Andy Morales (de Andy y Lucas) o Fonseca.

Entre sus comensales también es común toparse con actores como Pablo Puyos o figuras como el periodista Carlos Herrera, el torero Fran Rivera o la exvedette Bárbara Rey.

Todos ellos han acudido a su local en repetidas ocasiones para disfrutar de una carta elaborada "según las últimas tendencias gastronómicas", pero sin olvidar el toque de la cocina tradicional.

Pescados, mariscos, guisos y una tapa premiada, entre sus especialidades

Así, entre sus especialidades destacan la mejor selección de pescados y mariscos del litoral andaluz, además de pescaíto frito, carnes a la brasa, la cola de toro, arroces, la ensaladilla de gambas y los guisos de toda la vida.

A estos se suman uno de sus mayores reclamos, el bombón de rape relleno de setas y langostinos gratinados con mayonesa de hierbabuena, "una tapa ganadora de varios premios".

"Comida deliciosa y con una relación calidad-precio inmejorable. Raciones generosas y muy bien presentadas", señalan sus clientes a través de las reseñas del restaurante.

Los clientes destacan su ambiente, su carta y la calidad de sus platos

Además, sus comensales destacan de este negocio su "ambiente acogedor, la magnífica carta y la elaboración de los platos", así como sus cocinados "excelentes".

"Sin duda, uno de los mejores lugares para comer en Sevilla", indican al respecto sobre este restaurante situado en la calle Reyes Católicos número 13 de la capital hispalense.