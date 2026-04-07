El restaurante de Sevilla que esconde en su interior unos baños árabes con siglos de historia: "Su carta se inspira en la cocina andaluza, sefardí y árabe"
Este enclave que cuenta con 800 años de historia fue un espacio sagrado en el que la comunidad realizaba su baño ritual de purificación.
Muchos sevillanos y visitantes se adentran en el restaurante Casa Mikva de Sevilla capital atraídos por su calidad gastronómica, en la que se aúnan las tradiciones y sabores de tres culturas: árabe, sefardí y cristiana. Pero lo que gran parte de ellos desconoce es que, bajo de sus pies, se encuentran unos antiguos baños con más de ocho siglos de historia perfectamente conservados.
Este restaurante se encuentra frente a la Iglesia de Santa María la Blanca, ubicada en el barrio de San Bartolomé, en lo que era la antigua Judería de Sevilla. Sin embargo, este templo fue en sus orígenes una mezquita para posteriormente, convertirse en sinagoga en el siglo XIII y, finalmente, en iglesia cristiana en el siglo XIV.
Un "tesoro oculto" bajo el restaurante: los baños que se convirtieron en Mikvah
Una evolución que también se puede encontrar en los restos hallados bajo los pies del restaurante Mikva. "Antes de ser restaurante, esto ya era un lugar de encuentro", señalan desde el propio negocio.
De ese modo, durante los años en los que la actual iglesia era una mezquita, en lo que hoy es el restaurante se encontraban unos baños árabes. Pero tras la reconquista, el rey Fernando III cedió este espacio a la comunidad judía en 1248, que instaló en la antigua mezquita su sinagoga y en estos baños, su Mikvah.
"Ellos transformaron los antiguos baños árabes en su propia Mikvah, el espacio sagrado donde hacían su baño ritual de purificación. En este lugar, cuerpo y espíritu se preparaban para algo más", recalcan al respecto desde el restaurante.
Unos baños únicos en el mundo en el Centro de Sevilla
Sobre la importancia histórica y patrimonial que tiene este lugar, añaden: "No existe en el mundo otra Mikvah que haya sido antes un Hammam y eso es lo que hace este lugar tan único y especial".
Un entorno que continúa vivo siglos después de sus inicios, pues aún se continúan descubriendo nuevos descensos y accesos a las piscinas rituales, y se continúa con la búsqueda de 'Los 7 escalones', que representan el número sagrado de la tradición judía.
Un restaurante inspirado en la cocina árabe, sefardí y cristiana
Pero además de albergar un "tesoro oculto" bajo sus pies, este restaurante ha querido rendir homenaje a las transformaciones de este lugar, conformando su oferta gastronómica con la unión de las culturas árabes, sefardí y cristianas.
"Hoy queremos honrar su memoria y crear un lugar de convivencia, reuniendo personas, tradiciones, sabores e historias, compartidas una vez más alrededor de la mesa", recalcan desde el negocio, que asegura que la cocina de Casa Mikva "se inspira en la cocina andaluza, sefardí y árabe, combinando sabores reconocibles con una técnica cuidada".
Tapas desde 3,80 en este restaurante de Sevilla
Entre su amplia oferta, este negocio cuenta con tapas desde 3,80 euros, como su tarta de papas aliñás con boquerones, salmorejo con huevo y jamón, petisú de paté al oloroso, espinacas con garbanzos, croquetas artesanas, carrillada ibérica con cremoso de patatas, shakshuka pisto con huevo o solomillo de atún rojo de almadraba al whisky.
Además, dispone de variedad de raciones desde 10 euros como sus quesos, jamones o caña de lomo, bandeja de hummus árabe y sefardí, ensaladas, guiso de lentejas sefardí con codorniz, arroces, calamar frito, salmón ahumado, pollo a la naranja sevillana con cuscús, berenjena sefardí con cordero, jarrete de cordero con cuscús y labneh trufado, pluma ibérica a las brasas y mayonesa de harissa, y la flor sefardí con garbanzos, labneh de calabacín y semillas de granada.
Postres y desayunos en pleno Centro de Sevilla
Y para completar el menú, dispone de diversos postres desde 7,20 euros, como su tocino a los Tres Cielos con helado de torta Inés Rosales, pastela de manzana asada, toffee y nueces pecanas con helado de Magallanes; y pionono de Nocilla con helado de avellana y crema de cacao, avellana y azúcar.
Para quienes prefieran acudir a este restaurante para desayunar y hacer un brunch, pueden escoger entre sus pasteles y dulces desde 2,50 euros, tostadas desde 4,90 euros, huevos camperos desde 10,20 euros, bowls desde 4,90 euros y zumos, smoothies, tés y cafés desde 2,50 euros.
Casa Mikva se encuentra en la calle Santa María la Blanca, en pleno Centro histórico de Sevilla, y ofrece su servicio de desayunos de lunes a domingo de 8.00 a 12.00 horas, los almuerzos de 12.30 a 16.30 horas y la cena de 18.00 a 23.30 horas.
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