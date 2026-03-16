El restaurante de Sevilla escondido en un antiguo corral de vecinos que nació en el siglo XVIII: "Te traslada a otra época"

El barrio hispalense de Triana alberga en su interior un restaurante situado en una antigua casa del siglo XVII que se ha convertido en parada imprescindible para los amantes del buen comer y la decoración tradicional en Sevilla. Se trata de la Bodega Siglo XVIII, que debe su nombre a la fecha a la que se remonta su construcción, situada junto al Guadalquivir.