El restaurante de Sevilla con 130 años de historia ubicado en la cárcel en la que Cervantes comenzó El Quijote: "Sirve una carne tan tierna y jugosa que se deshace"

En pleno Centro de Sevilla, junto a la emblemática Plaza del Salvador y la calle Álvarez Quintero, se encuentra una taberna con 130 de historia que no solo destaca por tener los mejores platos caseros, sino también por la historia que en ella encierra al situarse en el lugar en el que, siglos atrás, se encontraba la cárcel en la que estuvo encerrado Miguel de Cervantes y comenzó a escribir su obra Don Quijote de la Mancha: la taberna Entrecárceles.

Este establecimiento que destaca por sus tapas tradicionales, sus guisos de siempre y sus vinos de calidad fue fundado en 1894 y, desde entonces, ha mantenido la esencia típica de las tabernas sevillanas en su decoración y carta.

Redacción Viajar

El lugar en el que estuvo la antigua Cárcel Real de Sevilla

Pero a pesar de que su nacimiento no se produjera hasta el siglo XIX, este lugar esconde en su interior una historia mucho anterior, cuando en el mismo lugar en el que hoy se reparten mesas, sillas y tapas se encontraba la antigua Cárcel Real.

Este enclave cuyo origen se remonta al Repartimiento de Sevilla tras la conquista de la ciudad por Fernando III en el siglo XIII fue el lugar de arresto de uno de los escritores más famosos y respetados de todos los tiempos, Miguel de Cervantes, que estuvo preso en este lugar.

El encarcelamiento de Cervantes y el origen del Quijote

El motivo de su encarcelamiento fue por temas económicos, ya que fue acusado de quedarse con dinero público durante su etapa como recaudador de impuestos, lo que llevó a su arresto en la Cárcel Real.

Sin embargo, posteriormente, se demostró que esto se había producido por errores de sus ayudantes y que en ningún caso era culpable de ninguno de los hechos de los que se le acusaban, por lo que fue liberado.

Otros nombres ilustres del Siglo de Oro también pasaron por allí

Pero durante su cautiverio en la prisión sevillana, comenzó a escribir la historia que le llevaría a ser conocido en el mundo entero: la de Don Quijote de la Mancha.

Un hecho que se reconoce en el lugar, además de por una placa conmemorativa, con una estatua del escritor situada en el lugar.

Pero Cervantes no fue el único personaje destacado que se encontró preso en la Cárcel Real, sino que en lo que actualmente es el restaurante Entrecárceles también estuvieron arrestados otros célebres ilustres del Siglo de Oro como Mateo Alemán, Alonso Cano, Martínez Montañés o Bartolomé Morel.

De antigua prisión a taberna centenaria en pleno casco histórico

Finalmente, esta prisión fue derribada y, en su lugar, se encuentra esta taberna centenaria que respira historia en cada rincón y que ha hecho de la cerveza fría bien tirada, las tapas y los guisos su principal riqueza.

Entre su amplia variedad de tapas disponibles desde 4,50 euros se encuentran sus guisos, como el de carrilleras a la Bourguinon, el menudo con garbanzos y puntas de jamón a la hierbabuena o las espinacas con garbanzos y "su poquito de miel".

Montaditos, guisos y tapas en la carta de Entrecárceles

Además, sus clientes pueden disfrutar de sus montaditos como su bikini de rabo de vaca en pan brioche con encurtidos caseros, de langostinos al ajillo y alioli, de la "auténtica pringá", de serranito, de chorizo picante, 'piripi', o el especial de solomillo ibérico al whisky de 'Casa EME'.

De igual modo, en su extensa carta dispone de toda clase de embutidos, chacinas y quesos, además de entrantes como chicharrones, guildas, ensaladilla de gambas, papas aliñás con atún, huevos rellenos, tortilla al whisky, gambas al ajillo, tartar de salchichón con regañás o patatas bravas.

Postres, reseñas y una ubicación privilegiada en el centro

Y para completar la comida, esta taberna ofrece diversos dulces por 6 euros, como la tarta cremosa de chocolate, tarta de queso con caramelo salado y carrot cake.

"La carne era súper tierna y jugosa. Se deshacía. Está todo buenísimo y el servicio no podía ser mejor", señalan sus clientes en las reseñas del restaurante.

Dónde está y cuál es el horario de esta taberna sevillana

Además, afirman que sus platos son "sabrosos y muy tiernos", además de contar con "cerveza muy fría" y comida "espectacular".

Este negocio que dispone de una "ubicación privilegiada" en pleno Centro de Sevilla se localiza en la calle Callejón Faisanes número 1 y está abierto los miércoles de 12.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas, los jueves, viernes y sábado de 12.00 a 00.00 horas, domingos de 12.00 a 17.00 horas, y lunes y martes cerrado.