El restaurante de Sevilla con 130 años de historia ubicado en la cárcel en la que Cervantes comenzó El Quijote: "Sirve una carne tan tierna y jugosa que se deshace"
Fundada en 1894, esta taberna del Centro de la capital hispalense se considera una de las más antiguas de la ciudad.
Sarai Bausán García
En pleno Centro de Sevilla, junto a la emblemática Plaza del Salvador y la calle Álvarez Quintero, se encuentra una taberna con 130 de historia que no solo destaca por tener los mejores platos caseros, sino también por la historia que en ella encierra al situarse en el lugar en el que, siglos atrás, se encontraba la cárcel en la que estuvo encerrado Miguel de Cervantes y comenzó a escribir su obra Don Quijote de la Mancha: la taberna Entrecárceles.
Este establecimiento que destaca por sus tapas tradicionales, sus guisos de siempre y sus vinos de calidad fue fundado en 1894 y, desde entonces, ha mantenido la esencia típica de las tabernas sevillanas en su decoración y carta.
El lugar en el que estuvo la antigua Cárcel Real de Sevilla
Pero a pesar de que su nacimiento no se produjera hasta el siglo XIX, este lugar esconde en su interior una historia mucho anterior, cuando en el mismo lugar en el que hoy se reparten mesas, sillas y tapas se encontraba la antigua Cárcel Real.
Este enclave cuyo origen se remonta al Repartimiento de Sevilla tras la conquista de la ciudad por Fernando III en el siglo XIII fue el lugar de arresto de uno de los escritores más famosos y respetados de todos los tiempos, Miguel de Cervantes, que estuvo preso en este lugar.
El encarcelamiento de Cervantes y el origen del Quijote
El motivo de su encarcelamiento fue por temas económicos, ya que fue acusado de quedarse con dinero público durante su etapa como recaudador de impuestos, lo que llevó a su arresto en la Cárcel Real.
Sin embargo, posteriormente, se demostró que esto se había producido por errores de sus ayudantes y que en ningún caso era culpable de ninguno de los hechos de los que se le acusaban, por lo que fue liberado.
Otros nombres ilustres del Siglo de Oro también pasaron por allí
Pero durante su cautiverio en la prisión sevillana, comenzó a escribir la historia que le llevaría a ser conocido en el mundo entero: la de Don Quijote de la Mancha.
Un hecho que se reconoce en el lugar, además de por una placa conmemorativa, con una estatua del escritor situada en el lugar.
Pero Cervantes no fue el único personaje destacado que se encontró preso en la Cárcel Real, sino que en lo que actualmente es el restaurante Entrecárceles también estuvieron arrestados otros célebres ilustres del Siglo de Oro como Mateo Alemán, Alonso Cano, Martínez Montañés o Bartolomé Morel.
De antigua prisión a taberna centenaria en pleno casco histórico
Finalmente, esta prisión fue derribada y, en su lugar, se encuentra esta taberna centenaria que respira historia en cada rincón y que ha hecho de la cerveza fría bien tirada, las tapas y los guisos su principal riqueza.
Entre su amplia variedad de tapas disponibles desde 4,50 euros se encuentran sus guisos, como el de carrilleras a la Bourguinon, el menudo con garbanzos y puntas de jamón a la hierbabuena o las espinacas con garbanzos y "su poquito de miel".
Montaditos, guisos y tapas en la carta de Entrecárceles
Además, sus clientes pueden disfrutar de sus montaditos como su bikini de rabo de vaca en pan brioche con encurtidos caseros, de langostinos al ajillo y alioli, de la "auténtica pringá", de serranito, de chorizo picante, 'piripi', o el especial de solomillo ibérico al whisky de 'Casa EME'.
De igual modo, en su extensa carta dispone de toda clase de embutidos, chacinas y quesos, además de entrantes como chicharrones, guildas, ensaladilla de gambas, papas aliñás con atún, huevos rellenos, tortilla al whisky, gambas al ajillo, tartar de salchichón con regañás o patatas bravas.
Postres, reseñas y una ubicación privilegiada en el centro
Y para completar la comida, esta taberna ofrece diversos dulces por 6 euros, como la tarta cremosa de chocolate, tarta de queso con caramelo salado y carrot cake.
"La carne era súper tierna y jugosa. Se deshacía. Está todo buenísimo y el servicio no podía ser mejor", señalan sus clientes en las reseñas del restaurante.
Dónde está y cuál es el horario de esta taberna sevillana
Además, afirman que sus platos son "sabrosos y muy tiernos", además de contar con "cerveza muy fría" y comida "espectacular".
Este negocio que dispone de una "ubicación privilegiada" en pleno Centro de Sevilla se localiza en la calle Callejón Faisanes número 1 y está abierto los miércoles de 12.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas, los jueves, viernes y sábado de 12.00 a 00.00 horas, domingos de 12.00 a 17.00 horas, y lunes y martes cerrado.
- Los 10 viajes que debes hacer después de cumplir los 50: experiencias de lujo silencioso, retiros en masías y cruceros de expedición donde el confort es la prioridad absoluta
- Este sendero costero de 10 kilómetros es la envidia del Mediterráneo: recorre una Reserva de la Biosfera entre calas de color turquesa, torres de vigilancia pirata y chiringuitos de lujo donde comer los mejores arroces del mundo
- La ciudad con la única muralla romana entera del mundo es un paraíso gastronómico: vive custodiada por 71 torres legendarias, es Patrimonio de la Unesco, y su tapeo es famoso en toda España
- El pueblo de 3.000 habitantes donde comer 'el mayor manjar del mundo': recomendado por Martín Berasategui, es el paraíso del pescado y tiene una iglesia del siglo XIII
- La ciudad donde mejor se come de Castilla-La Mancha es una joya medieval intacta: tiene un aperitivo histórico y es conocida por ser un despliegue de estilos románico, barroco, gótico y renacentista
- La ciudad donde mejor se come de Europa es la cuna de la dieta mediterránea: tiene cuatro Patrimonios de la Unesco, un café único y vuelos directos diarios desde España
- Ni Logroño, ni Bilbao: la mejor ciudad para irse de tapas tiene una calle de 19 kilómetros que se conoce como la 'Miami española' y casi 100 portales
- Las 10 estaciones de tren más espectaculares de España: joyas modernistas de la 'Belle Époque' con vidrieras de colores, jardines tropicales interiores y grandes marquesinas de hierro