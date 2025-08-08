El restaurante más romántico de España está en este pueblo: disfruta de una cena tranquila en plena naturaleza

Se encuentra en una finca de hasta 60.000 m² y cuenta con más de 60 entornos naturales diferentes. Hay un enorme enlace con la naturaleza y es que hasta los propios edificios que conforman el restaurante están construidos a base de materiales orgánicos que favorecen sostenibilidad y respeto por la naturaleza. Se llama 'La Boscana', está en la provincia de Lleida y se corona como uno de los restaurantes más románticos del panorama nacional: estanques, animales y jardines son algunos de los culpables de esta idílica atmósfera.