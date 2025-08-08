El restaurante más romántico de España está en este pueblo: disfruta de una cena tranquila en plena naturaleza
Si buscas sorprender a amigos, familia o pareja, este encantador restaurante en medio de la naturaleza será tu aliado perfecto.
Uno de los planes más codiciados y preferidos por gran parte de la población es salir a comer fuera y disfrutar de la gastronomía que ofrecen diversos restaurantes. Los hay con variaciones atípicas en su menú, fusiones extravagantes o creaciones de lo más inusuales, atrayendo a los comensales más curiosos a sus puertas.
En España, son muchos los restaurantes que están especializados en la cocina de lujo, y no precisamente ubicándose en pleno centro de Madrid, sino aprovechando la naturaleza de su entorno para favorecer la experiencia de los comensales.
Seguramente alguna vez hayas querido darle una sorpresa a tus seres queridos o pareja con un restaurante lo más cuidado posible. Lo cierto es que a veces no somos conocedores de muchos sitios y, como todas las joyas, muchos están escondidos para no convertirse en lugares de paso de miles de turistas. Si quieres darte un capricho, apúntate este restaurante español en plena montaña, se encuentra en uno de los pueblos más encantadores de la Península y te aseguramos que tu paladar agradecerá la visita.
Cuenta con una Estrella Michelin
Se encuentra en una finca de hasta 60.000 m² y cuenta con más de 60 entornos naturales diferentes. Hay un enorme enlace con la naturaleza y es que hasta los propios edificios que conforman el restaurante están construidos a base de materiales orgánicos que favorecen sostenibilidad y respeto por la naturaleza. Se llama 'La Boscana', está en la provincia de Lleida y se corona como uno de los restaurantes más románticos del panorama nacional: estanques, animales y jardines son algunos de los culpables de esta idílica atmósfera.
Ofrecen dos tipos de menú: 'El Pequeño' y 'Verano en Cosecha', que cuentan con una bienvenida, snacks, postre y dulces para el café. 'El Pequeño' tiene un precio de 80 euros, mientras que 'Verano en Cosecha' ronda los 130. A la hora de celebrar un momento especial en tu vida, no dudes en optar por este restaurante. Bien es cierto que sus precios no se adaptan a cualquier bolsillo, pero siempre es emocionante vivir nuevas experiencias gastronómicas y probar los platos de los mejores chefs del país, ¿te animas a probarlo?
