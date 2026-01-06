El restaurante de un pueblo de Ourense que hace alta cocina

Su propuesta culinaria es clara y se centra en Galicia como el punto de partida y de llegada de todas sus elaboraciones. Trabajan con producto local, de cercanía, que llega de las huertas, los montes y los mares gallegos. Trompetas de la muerte recogidas en Muiños, miel de productores del Concello, pan artesanal de la panadería vecina, gallo de Mos —raza autóctona en peligro de extinción— o cebolla Chata de Galicia son algunos de los ingredientes que protagonizan sus platos. Todo este trabajo se resume en dos menús degustación — Brétema, de 8 pases (50 €) y Lado, de 14 pases (65 €)— en donde parten de elaboraciones tradicionales que reinterpretan con una visión actual y creativa.