El restaurante escondido en plena sierra de Sevilla especializado en carne a la brasa y con las mejores vistas: "No solo vienes a comer, sino a desconectar"

En plena Sierra Norte de Sevilla, se encuentra un restaurante que se ha convertido en el favorito de los amantes de la carne a la brasa, el arroz y los guisos de siempre, así como de los senderistas y apasionados de la naturaleza al situarse junto a gran variedad de rutas perfectas para desconectar y disfrutar del ambiente. Se trata del Asador Venta El Ronco, situado en el municipio hispalense de El Ronquillo, a 48 kilómetros de la capital.