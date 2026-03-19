El restaurante-museo del Centro de Sevilla con la mejor comida casera entre obras de arte: "Entras por casualidad y lo recuerdas siempre"

Entras en el interior de este lugar y, automáticamente, una misma pregunta aparece en tu mente: ¿es un restaurante o una galería de arte? Pues la respuesta es que ambas, pues el restaurante Pan y Circo, situado en pleno Centro de Sevilla, ha creado un nuevo concepto que aúna gastronomía y arte a través de sus platos de "comida viajera" y sus piezas vanguardistas que no solo están expuestas, sino que, además, se pueden adquirir.