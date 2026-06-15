El restaurante donde se come el mejor pescaíto frito de España: se puede comer con los pies dentro del agua y el secreto es que "son de la bahía, vienen con la tinta, con la hueva… Y por eso saben tanto a mar"

A escasos kilómetros de Cádiz, con la que se comunica a través de una lengua de tierra de unos 8 kilómetros, la ciudad de San Fernando se extiende en la conocida como la Isla de León. Envuelta por paisajes de marismas, dunas y salinas pertenecientes al Parque Natural de la Bahía de Cádiz, en San Fernando el flamenco se respira por todos lados; aquí han nacido figuras tan importantes de este arte como Camarón de la Isla y Sara Baras.

La bahía de Cádiz está llena de playas con encanto / Istock / JackF

Además de contar con un importante patrimonio histórico, entre el que se encuentran 8 monumentos catalogados como Bien de Interés Cultural, son también muchos los bares y restaurantes que hay en San Fernando. En ellos podrás comer los mejores pescados y las especialidades de la zona como el bienmesabe, las cañaíllas, las bocas de la Isla o las populares tortillitas de camarones. Uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad es la Cantina del Titi, el chiringuito más pintoresco de toda la bahía.

Sara Fernández García

Un establecimiento con mucha historia

Hace cerca de un siglo, por allá el 1934, la Cantina del Titi abría las puertas por primera vez en la playa de la Casería. A lo largo de todos estos años, el chiringuito se ha ido consolidando como uno de los establecimientos de referencia de la bahía para degustar los mejores pescados. Tal es al relevancia de la Cantina del Titi que incluso Ángel León, chef galardonado con estrellas Michelin y Soles Repsol, ha declarado su predilección por él: “Para mí no es solo un lugar donde se come, es parte de nuestra memoria emocional y de nuestra cultura más viva”.

Construido aprovechando un antiguo almacén de pescadores, el establecimiento destaca por sus salones de madera desde los que se obtienen unas vistas maravillosas de la bahía, con las paredes pintadas de colores vivos y decoradas con elementos de inspiración marítima. Pero lo que más fascina de la Cantina del Titi es que, cuando sube la marea, el agua llega prácticamente hasta la puerta del chiringuito, por lo que uno puede comer con los pies en remojo.

No es solo pescado

De parada obligatoria para todos aquellos que pasan por la ciudad de San Fernando, el Cantina del Titi es una auténtica experiencia sensorial. De apariencia humilde y colorida y ambiente desenfadado, en verano el chiringuito ofrece también música en directo para los comensales; así, varios días a la semana, el local se convierte en un espacio único, atrayendo tanto a visitantes como a locales con su ambiente festivo.

Especializados en las tapas, los verdaderos protagonistas de la carta de la Cantina del Titi son los manjares del mar. Cuando es temporada, nunca faltan las sardinas a la plancha y las caballas, perfectas para acompañar unas ortiguillas o unos gambones a la plancha. Pero si hay dos platos que enamoran a todo aquel que visita el establecimiento, estos son el famoso pescaíto frito (que destaca por la frescura del pescado con el que se elabora) y los chocos a la plancha.