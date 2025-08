El restaurante de Medellín que trabaja con su propio laboratorio gastronómico y sirve de escaparate de productores de cercanía y artesanos

Dicho y hecho. Hoy, cinco años después de aquellos inicios, el restaurante X.O. se encuentra posicionado en el puesto número 89 de The Latin America’s 50 Best Restaurants, del reconocido The World’s 50 Best, y se ha convertido en un lugar de unión y escaparate de productores de cercanía, pescadores artesanales, agricultores que cuidan de su entorno, artesanos, ceramistas y artistas que, con la unión de su trabajo, dan a conocer Colombia a través de la cocina y sus mejores materias primas. Y es que, X.O. refleja no solo la dinámica de sus chefs y creadores, sino también la gran riqueza de un territorio mega-diverso, único y fascinante como es Colombia. Además de en sus platos, este trabajo se siente en su maridaje, compuesto por vinos internacionales, cervezas locales artesanales y creaciones de coctelería con bebidas y destilados ancestrales.